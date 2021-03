300 tractores y 400 mayoristas a punto de paralizarse

Maturín.- La escasez de gasoil podría paralizar a 300 tractores y 400 mayoristas de hortalizas en Monagas. La estimación fue hecha por Fedecámaras y la Federación de Transportistas Mayoristas de Hortalizas en el estado este 17 de marzo. Ambas organizaciones indicaron a El Pitazo que urge la aplicación de una medida para abastecerlos.

Los cálculos de Fedecámaras indican que Monagas necesita un millón de litros de gasoil para estabilizar al sector agroproductor. El presidente de la cúpula empresarial en Monagas, Fernando Frías, advirtió que de seguir la escasez, la producción agropecuaria se paralizará a finales de abril.

Monagas cuenta con 1.700.000 hectáreas de tierras aptas para la agricultura, ganadería y el área forestal, pero en la actualidad no se “siembran ni 300.000 hectáreas, aunque a la actividad de la agricultura se le hayan sumado más de 8.000 hombres y mujeres que han tenido que migrar de otras actividades para dedicarse a la actividad conuquera”, detalla Frías.

Las plantas eléctricas y los equipos utilizados en la actividad agropecuaria también podrían paralizarse ante el déficit de gasoil, que la Federación de Transportistas Mayoristas de Hortalizas estima se comenzó a notar hace mes y medio, pero que se agudizó hace dos semanas.

“Se supone que el sector alimentación debe ser prioridad y no lo somos. No podemos amanecer en las colas porque transportamos alimentos. El estado podría perder entre 380.000 y 400.000 toneladas de hortalizas a la semana si no recibimos combustible”, aseguró el presidente de la Federación de Mayoristas, Carlos Fuentes.

Gasoil revendido

La compra de gasoil en el mercado negro es algo con lo que no pueden lidiar ni los productores agrícolas ni los mayoristas. En la carretera nacional se vende una pimpina de 70 litros por 50 dólares, mientras que en la ciudad, los revendedores piden 2 dólares por litro.

“Un conductor que venga desde el Zulia necesita 2.200 litros de gasoil para llegar a Monagas, mientras que un mayorista que venga desde Lara requiere la mitad. Si esos mayoristas no vienen habrá escasez porque en este estado se consumen hortalizas del Occidente y Los Andes”, precisó Flores.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Fernando Frías, sostiene que esos precios exorbitantes inciden en el precio final de los productos, “encareciendo y agravando aún más la crisis alimentaria”. En la calle, aún, los consumidores no ven un aumento excesivo en los precios de los alimentos, pero temen que ocurra pronto.

“Si la escasez de combustible se agrava, es muy probable que no sólo las verduras y las hortalizas tengan un mayor precio sino también la pasta, el arroz, la carne y los demás alimentos. Esta semana, sólo noté que aumentó el precio del kilo de limón, que se ubica en tres millones de bolívares”, dijo Ana Rodríguez, ama de casa.

Jesymar AñezOriente

