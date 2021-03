Al menos 10 dólares semanales requiere una familia para comer carne y pollo

Una familia de cinco miembros requiere al menos 10 dólares a la semana para poder comer proteína animal. Además, los ciudadanos en el estado Lara han cambiado sus hábitos alimenticios al sustituir los cortes de carne de primera por los más económicos. Así lo reseñó La Prensa de Lara este jueves.

«La gente no tiene como comprar carne. Por eso que tienen que buscar lo más económico que sería la asadura y los huesos, los otras carnes si las compran pero salen muy poco» comentó un trabajador de una carnicería en el Mercado Terepaima de Barquisimeto.

Precios



En ese mercado, un kilogramo de solomo de cuerito o pulpa negra cuesta de 6.400.000 bolívares, una cifra que triplica el salario mínimo, que quedó establecido en 1.800.000 bolívares a partir del primero de marzo, aunque el anuncio no se hizo público.

Ante esa situación, los ciudadanos optan por la asadura y los huesos rojos cuyos precios que rondan un precio de 1.500.000 bolívares, que de cualquier manera representa casi la totalidad del sueldo mínimo, pero resulta más accesible en comparación con la carne de primera.

En cuanto al pollo, una pieza entera de unos dos kilogramos, roda los 10 millones de bolívares, es decir, 5,5 sueldos mínimos.

«Sinceramente tengo más de un mes que no como pollo porque está muy costoso, con el sueldo que devengo no me alcanza», aseguró Jesús Quero, un comprador en el mercado Terepaima.

Baja producción



Pero, no solo el consumo está afectado sino también la producción. Al respecto, Arnaldo Mendoza, miembro del sindicato del Matadero Industrial Centro Occidental (Minco), reveló que la producción ha bajado 30% en lo que va de año, debido a la falta del ganado en pie y a las fallas en la distribución de combustible para el despacho de la mercancía.

«El problema como tal para nosotros es la falta de ganado en pie, porque si no tenemos el ganado, no hay producción, porque este se busca es en los llanos. Por la falta de combustible es poco el que se puede buscar» afirmó.

Indicó que el promedio de matanza diaria es de 205 y 300 animales, pero a veces baja a solo 90 reses.

Con información de La Prensa de Lara.