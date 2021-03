Alcaldesa de Bogotá pide perdón a los venezolanos por sus declaraciones

Caracas.- Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, Colombia, pidió perdón a los venezolanos que actualmente viven en esa ciudad debido a sus anteriores declaraciones, en las que acusó a estos ciudadanos de haber cometido hurtos y de ser delincuentes. Estas declaraciones las hizo durante su rendición de cuentas este jueves, 18 de marzo.

«Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos explicar es que estamos enfrentando un desafío de empleo, de pobreza y de inseguridad», dijo López.

Asimismo, aseguró que no es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano y que debían seguir adelante para enfrentar el tema de inseguridad.

“Entre todos tenemos que seguir adelante, cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para armar una polémica, ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad y no la ocultemos», agregó.

Debido a las anteriores declaraciones que ha dado la mandataria, en esta cuidad de Colombia incrementó la xenofobia contra los venezolanos, ya sea verbalmente o malos tratos. Según la organización El Derecho a No Obedecer, a través de las redes sociales que se visibilizan, permanentemente, frases que promueven el odio en contra de los migrantes. Las más usadas son: venezolanos hijueputas, limpieza social y matando a los venecos.

Redacción El PitazoMigración

