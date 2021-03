El hambre es la sensación más común de los presos en Nueva Esparta

Si algo saben los privados de libertad de Nueva Esparta es aguantar hambre. Todos los días, sea en el desayuno, el almuerzo o la cena sienten la necesidad de comer, pero no siempre hay algo que llevarse a la boca. Los presos de la región insular están flacos, demacrados, desnutridos y ninguno de los organismos gubernamentales los apoya con la alimentación. No hay presupuesto y nadie se hace responsable.

Mario Guillen | Una Ventana a la Libertad

En los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Nueva Esparta algunos presos tienen alimentos con el esfuerzo de su familia, pero con la grave crisis económica que atraviesa el país es poco lo que pueden llevarles, asimismo, existe un buen grupo que no tiene familiares en la Isla y por ende no cuentan con ningún tipo de asistencia.

Las autoridades encargadas de los CDP explican que el 70% de los reos en las bases policiales del estado provienen de tierra firme, por lo tanto están desprovistos de alimentos y medicamentos.

María Velásquez, familiar de un privado de libertad en el CDP de Los Cocos, asegura que su esposo al igual que todos los compañeros están flacos y mal nutridos, a pesar de los esfuerzos que hace para llevarle comida semanalmente.

“La mayoría de los familiares de presos somos pobres. No tenemos cómo llevarles un buen mercado, ni siquiera en nuestras casas podemos hacerlo. Es un esfuerzo muy grande el que se hace para llevarles algo, comenzando por el pasaje para ir al CDP que son 280 mil bolívares ida y vuelta, a veces no tengo y otras no consigo el efectivo”.

Relató que semanalmente le lleva a su esposo, que está tras las rejas, un paquete de arroz, harina de maíz precocida, pasta, también aprovecha combos de verduras que venden tres kilos por un dólar, un poco de queso, patas de pollo, pescado salado, unos huevos, pero estos últimos son esporádicos.

“Lo que más come son carbohidratos, porque las proteínas son caras. Hay semanas que le llevo pescado salado pero eso es para dos comidas cuando mucho, el resto de la semana come puro arroz y algunas verduras”.

