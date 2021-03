Fiscal General confirma detención del abogado Jesús Silva

El Fiscal General Tarek William Saab confirmó la noche de este miércoles la detención del abogado Jesús Silva quien está siendo procesado por delitos de violencia de género.

El proceso legal inició el 9 de febrero de 2019, pero Jesús Silva nunca cumplió con las medidas señaladas de la denuncia. Siempre intentó comunicarse con Claritza. “Yo estaba en un ciclo de violencia: el agresor comete la falta, pide perdón, te manipula y perdonas. La víctima no se da cuenta que es una víctima y que está inmersa en ese círculo”.

Luego, según su relato, Silva intentó manipular a Claritza para desestimar la denuncia y limpiar su “figura pública”. Pero ella nunca firmó ningún documento y siguió todos los pasos jurídicos necesarios, pero se enfrentó a varios obstáculos. “El fiscal me dijo que esperaba por las evaluaciones forenses y psicológicas, pero esa espera duró muchos meses”.

El expediente fue guardado en archivo fiscal mientras los resultados llegaban, pero ya había pasado casi un año de los primeros exámenes del caso. “Él (Jesús Silva) me decía que tenía poder, amigos magistrados y magistradas y que la denuncia no llegaría a nada”, comentó.

El 20 de diciembre de 2019 Claritza Ron acudió, nuevamente, al Ministerio Público y Michell Díaz, director de Familia, prometió movilizar el caso. Este 17 de marzo de 2021, después de dos años de la agresión, el Ministerio Público dictó una orden de captura sobre Jesús Silva por violencia de género. “Se debe aplicar todo el peso de la ley para evitar que este individuo siga sumando más víctimas”, dijo ella en su momento.

#AHORA detenido el sujeto JESÚS SILVA quien será #presentado por el MINISTERIO PÚBLICO en las próximas horas ante el #Tribunal de la causa: por la comisión de delitos de #VIOLENCIA de genero y otros… #JUSTICIA pic.twitter.com/7wOQMeAhJP — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 18, 2021

