¿Quieres mantener el espacio ilimitado en Google Fotos?

Cada vez queda menos para que, el 1 de junio, Google Fotos cierre el grifo del almacenamiento ilimitado y empiece a cobrar a los que excedan los 15 GB de datos. Pero hay una forma de saltarse la limitación: comprando un Google Pixel.

En un tuit reciente, Raja Ayygari, product manager de Google Fotos, confirmó que los propietarios de los actuales teléfonos Pixel (a excepción del Pixel 1) podrán seguir subiendo imágenes en “alta calidad” de forma ilimitada. Las subidas en HQ o “alta calidad” admiten una resolución suficientemente alta para que no se note la diferencia, así como vídeos en HD a 30 fps, por lo que quizá valga la pena hacerse con un Pixel, aunque sea de segunda mano.Hay un par de consideraciones. Las fotos tienen que sincronizarse desde el propio teléfono, por lo que no basta con tener un Pixel en el cajón. Los modelos compatibles son el Pixel 2, el Pixel 2 XL, el Pixel 3, el Pixel 3 XL, el Pixel 3a, el Pixel 3a XL, el Pixel 4, el Pixel 4 XL, el Pixel 4a, el Pixel 4a 5G y el Pixel 5. Sin embargo, los futuros modelos de Pixel no podrán aprovechar la misma oferta, por lo que los grandes beneficiados son los actuales propietarios de un Google Pixel (menos los que compraron el Pixel 1, como decía), que hasta ahora disfrutaban de subidas ilimitadas de sus fotos en la resolución original.

En cuanto al resto de los mortales, Google está tratando de convencernos de que paguemos a cambio de nuevas funciones de edición, como herramientas para retocar la luz y el desenfoque de los retratos o realzar el color de nuestras fotos.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial