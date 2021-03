Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Integridad.

Número de suerte: 711

Sentirás como una sombra, debes orar mucho en todas partes que estas. Compra de ropa blanca. Cambios y transformaciones totales. Sales de un edificio de gobierno o bancario muy molesto (a). Una enfermedad que enfrentas. Cambios en tu casa ya que la energía esta estancada.

Trabajo: Un nuevo empleo y te da buenas remuneraciones. No soportes más a un compañero grosero.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Alguien te dice un problema personal cuidado. Inicias estudios. Algo con invitaciones sorpresa.

Parejas: Será difícil donde llegas pero después vas a quererte quedar. Algo con cartas que te dicen una verdad.

Solteros: Si te callas y no luchas estas dando poder a algo que no es. Se concluye algo. Compra de ropa.

Mujer: Evolución. Mucha preocupación por algo que adquiriste pero, todo sale bien. Salidas con amigos.

Hombre: Estarás terminando una carrera. Amigo que te ayuda mucho que se va de la vida. La rueda de la fortuna está a tu lado.

Consejo: Logras el equilibrio por tu actitud.

Tauro

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 954

Cuidado con los negocios que haces. Inquietud por algo que no llega. Salidas nocturnas de cuidado. Pendiente con personas cercanas que no son verdaderos. Sucesos que cambiarán tu dia a dia. Cambios necesarios en tu casa. Viaje por carretera. Mucho movimiento en este dia. Bendiciones.

Trabajo: Estabilidad laboral que creías no lograr. Intranquilidad. Llegan pagos no esperado.

Salud: Atender caída del cabello.

Amor: Controla tu mal humor ya que eso aleja a la personas que te quieren. Nuevos procesos.

Parejas: Abre los ojos un gran amor a tu lado y no lo ves. Nuevos inicios. Cambio en fecha de viaje.

Solteros: Escuchas música con un grupo de amigos. Recuerdos del pasado que llegan a tu vida.

Mujer: Conflicto con un jefe o compañeros. No olvides algo con documentos.

Hombre: Viaje por carretera por disfrute que planeas en familia. Compras necesarias.

Consejo: No maltrates a quien te quiere.

Géminis

Palabra clave: Despertar.

Número de suerte: 192

Posibilidad de mudanza. Ten paciencia en lo que tienes que hacer. Invitación a una casa de vida espiritual. Cambios en una relación. Si algo no te parece déjalo o cámbialo. Tendrás que haces una elección entre dos cosas o personas. Cancelas facturas pendientes. No te sientas solo (a). Celebración.

Trabajo: Adelante lo que esperas llega. Nuevos inicios en estudio para mejoramiento profesional.

Salud: Molestia en tobillo.

Amor: Consejo de amigo (a). Rupturas, separaciones que son inevitables. Llega alguien que te da estabilidad.

Parejas: Hecho curioso con una cala que recibes. Hermana que te espera. Celebración de cumpleaño.

Solteros: Reconciliación con alguien querido. Entregas tu número de cuenta por pagos pendiente.

Mujer: Mucha preocupación por situación económica en tu casa. Te molestas por todo. Nuevos amigos.

Hombre: Alguien conocido que te hace una invitación a compartir. Cancelas deudas pendientes.

Consejo: Ten más tolerancia.

Cancer

Palabra clave: Continuar.

Número de suerte: 805

Debes ayudarte con baños espirituales. Movimiento. Tienes muchos pensamientos positivos. Verás un dinero que llega. Escucha tu intuición. Recibes mensajes importantes. Inicias una rutina de ejercicios con amigos. Escucha consejo. Olvida el pasado. Caminos abiertos. Nueva oportunidad.

Trabajo: Deja el pasado. Sentirás descuido en tu sitio de trabajo. Algo con un pago que te hacen.

Salud: Alergias de nariz.

Amor: Analiza lo que estás viviendo. Tus estas creando los obstáculos al amor. Atiende más a tu pareja.

Parejas: Mantén la calma no discutas y deja que otros digan su verdad. Algo con amantes que se aclara.

Solteros: Nuevos avances y desarrollos en algo que está por venir. Debes sentirte seguro de lo que eres o quieres.

Mujer: Algo con ropa de color rosado que te trae dinero en positivo. Brilla el sol para tu camino.

Hombre: No digas lo que haces o tienes en propuestas a personas negativas. Nuevos caminos.

Consejo: Mantente firme en lo que quieres.

Leo

Palabra clave: Arte.

Número de suerte: 633

Lucha por lo que quieres para hacer ese cambio que deseas. Prosperidad financiera. Estabilidad en todo lo laboral y personal. Ayudas a un hijo. Hecho curioso en un supermercado. Por lo que estás trabajando no te da los frutos esperados. Sé más optimista. Llegas tarde a un sitio.

Trabajo: Viaje por carretera de ida y vuelta por negocios. No reclames algo sin estar seguro (a) lo que sucede.

Salud: Reumatismo.

Amor: Debes cerrar un ciclo e iniciar uno nuevo. Cosas importantes que llegan a tu vida que pierdes por pensar en el pasado.

Parejas: Lo que es tuyo nadie te lo quita. Te sientes muy solo (a). Debes buscar lo que quieres.

Solteros: Una nueva evolución. Amiga que espera por ti. Bendiciones y protección. Se constante.

Mujer: Sientes que todo está detenido. Siente que el dinero no alcanza. Deseos de viajar.

Hombre: Cambios en tu sitio de trabajo que te beneficia. Cuidado con los descuidos personales.

Consejo: Cuida lo que tienes ya que lo puedes perder.

Virgo

Palabra clave: Sanación.

Número de suerte: 070

Busca lo que necesita ya que te llega. Cuidado con gastos extras. Esperas algo en lo económico que se hace difícil. Deseos de irte lejos. Cambios necesarios que se presentan en tu casa con problemas de salud. Movimientos en documentos que necesitas. Soluciones segura en todo.

Trabajo: Llegas acuerdo con compañeros. No permitas que te digan que hacer ten confianza en ti.

Salud: Caídas con golpe en rodilla.

Amor: Controla las angustia. Alguien querido te busca. Baja el estrés trata de ser más feliz.

Parejas: Debes buscar ayuda profesional. Busca dónde está los problemas en tu familia.

Solteros: Cuidado con salidas nocturnas. Logras perdonar a un familiar. Haces muchas preguntas en una reunión.

Mujer: Un nuevo amor que llega a tu vida. Haces cambios en tu vida. Un nuevo look.

Hombre: Buscas a alguien del pasado para que trabaje contigo. No te canses continua en tu lucha.

Consejo: Controla el estrés.

Libra

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 090

Nuevas oportunidades que no puedes perder. Alguien piensa en ti por interés laboral o tu experiencia. No comentes las cosas que vas hacer. Cambia esos pensamientos negativos. Te sientes atado a una situación que no te conviene. No le busques a todo algo negativo. Algo con vivienda.

Trabajo: Ten más contacto con la persona que trabajas. Jefe que te pide un favor y no te puedes negar.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Experiencia en la familia que te llena te hace feliz. Cuidado a quien ayudas. Llega el amor.

Parejas: Una nueva vida con tu pareja. Todo mejora. El pasado te persigue. Amigos que te dan apoyo.

Solteros: Tienes protección espiritual. Tranquilidad interna. Un nuevo aprendizaje. Viajes.

Mujer: Una persona que se te acerca pero es muy misterioso (a). Cuidado con lo que dices a tu pareja o alguien querido.

Hombre: Nuevas ofertas de trabajo. Te sorprendes por ofrecimiento de alguien cercano.

Consejo: Perdonar, es sanar tu alma.

Escorpio

Palabra clave: Beneficios.

Número de suerte: 311

Nuevas aperturas en tu vida. Nuevos caminos. Ayuda esa persona que te necesita. Ten mucha humildad. Negocio productivo que llega. Se aclara el camino. Nueva visión en lo económico. Cambios en tu vivienda necesaria. No discuta en tu entorno. Escucha tu intuición. Ten calma.

Trabajo: Asistirás a una agencia por pasar y logras un empleo no te gusta pero lo necesitas.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Estás dando demasiado y recibes poco. Sientes que tu pareja te oculta algo.

Parejas: Alegrías en la familia por logros de una hijo que brilla. Prepárate para las fiestas.

Solteros: Una persona que te busca para ofrecerte un cambio en lo económico.

Mujer: Nuevas aventuras en tu vida. Una nueva etapa y ciclos. Cierras algo e inicias otro no pierdas el tiempo.

Hombre: Ten fe y esperanza queridos el sol sale. Solucionas un problema lo resuelves con seguridad.

Consejo: Utiliza tu experiencia.

Sagitario

Palabra clave: Tolerancia

Número de suerte: 519

Ten cuidado con las malas energías. Sientes que quieres estar un poco solo (a). Nuevas actividades en tu entorno que te cansan. Firmas pendiente. Necesitas descansar o salir de vacaciones. No te compares con otros. Cuidaras de un niño. Escucha tu yo interno. Llamadas importante. Delegar.

Trabajo: Algo con alimentos que te beneficia. Llamada inesperada del extranjero con buenas noticias.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Aléjate de los conflictos, espera que todo se calme. La felicidad a tu lado. Bendiciones en tu vida personal.

Parejas: Algo con la fecha del número 03 viajes de ida y vuelta. Tú serás muy importante en una reunión. Victoria.

Solteros: Nuevas propuestas en tu vida. Documento que detiene un negocio. Cuidado con tus ideas.

Mujer: Consigues algo importante. No pierdas el tiempo muévete. Los cambios están y no espera.

Hombre: Viajes disfrute en familia. Logros. Decisiones apresuradas de cuidado. Si alguien se va déjalo.

Consejo: No permitas que te manipulen.

Capricornio

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 515

Llegas acuerdo con una personas por algo que quieres hacer y te apoya. Nuevas prioridades con la familia que debes atender. Firma logros que esperas y estás trabajando. No discutas con la persona que quieres ya que se maltratan. Basta de esperar por otros adelante. Escucha consejo.

Trabajo: Algo con un negocio nuevo que te llega y lo tomas es de alimentos. Escucha personas con experiencias.

Salud: Cansancio Estrés.

Amor: Abre tu corazón a un nuevo amor, deja el pasado. Escucha tu yo interno. Amiga que te apoya.

Parejas: No actúes con dudas se constante en lo que quieres. Ten calma has las cosas pensando en positivo, por lo bueno que te viene.

Solteros: Controla los sentimientos. No te sientas solo. Nuevos inicios en lo económico. Deja fluir las cosas.

Mujer: Preocupación por el dinero que no alcanza. Hazte un baño espiritual para lo económico y evolución.

Hombre: Tranquilidad interna por un empleo que logras bien remunerado. Buenas vibra en este dia.

Consejo: Lo que es tuyo, nadie te lo quita.

Acuario

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 908

La estrella de la fortuna te acompaña. Todo en movimiento. Deja las dudas. Lo que es tuyo llega. Trata de cultivar las amistades. Ayúdate con baños espirituales. Nuevos inicios. Adelante no te quejes tanto. Haz las cosas con decisiones. Te molesta una persona en tu casa. Nuevos impulsos.

Trabajo: Basta de esperar por algo que no llega. Mujer de poder que te ayuda. Haz las cosas con calma.

Salud: Otitis. Amigdalitis.

Amor: Unión familiar. Peticiones que se cumplen. Algo con una fecha que tienes que fijar.

Parejas: Victoria sobre una mujer de carácter muy fuerte. Firmas un documento. Operación pendiente.

Solteros: Cuídate con los excesos. Paseos a sitio de agua. Algo con un árbol en tu casa. Viajes.

Mujer: Hombre joven que te busca. Nacimientos. Celebraciones. Inicias los ejercicios. Visita al médico.

Hombre: Cuidado con ejercicios muy fuerte o con cosas muy pesadas. Te visita un amigo muy querido.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Piscis

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 100

Evita de juzgar sin saber qué pasa. Te alejas de una persona querida. Nuevas relaciones en lo económico. Evita resentimiento. Te recuperas de gastos que tuviste que hacer por hijo. Asumes tu responsabilidad. Avanza en tus oportunidades. Alguien a tu lado que te apoya en todo.

Trabajo: Te integras a un grupo de trabajo. Aclara lo que no te gusta en tu sitio de trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Días de muchas emociones. Te conectas con tu vida espiritual. Alguien querido que espera por ti.

Parejas: Asistes a una reunión con tu pareja. Sorpresas en tu casa que te da felicidad. Tranquilidad espiritual.

Solteros: Aléjate de personas de malas energías. Sorpresa amorosa de ser querido. Nuevos inicios.

Mujer: Llamada telefónica con alegrías. Nuevos amigos. Alguien espera por ti. Ten más disposición ayudar.

Hombre: Recibes un talismán de mano de una mujer que te quiere. Una nueva vida. Cambios.

Consejo: Ten confianza en ti.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial