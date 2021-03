Madre solo hay dos Temporada 2: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores, personajes y todo

Después del complicado final de la primera temporada de “Madre solo hay dos” (”Daughter from Another Mother” en inglés), es claro que la historia de Ana Servín (Ludwika Paleta) y Mariana Herrera (Paulina Goto) aún no ha terminado en Netflix.

El viernes 29 de enero de 2021, Netflix confirmó la realización de una segunda temporada de “Madre solo hay dos”, apenas nueve días después de su estreno a nivel internacional. Si bien no se ha precisado aún una fecha de estreno ni un conteo de capítulos, se adelantó el retorno del elenco central. De hecho, la compañía recurrió a las actrices Ludwika Paleta y Paulina Goto para replicar la noticia de la renovación.

Creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, los padres de Ximena Sariñana, “Madre solo hay dos” narra la historia de dos mujeres muy diferentes que dan a luz en el mismo hospital y que debido al error de una enfermera, se llevan a casa a la bebé equivocada. Cuando descubren el intercambio, en lugar de simplemente recuperar a sus hijas, ambas deciden vivir juntas y formar una singular familia.

La segunda temporada de “Madre solo hay dos” está siendo escrita por la misma Rivera, quien el mismo día del estreno de la serie comentó que todavía había muchas historias que contar en torno a Mariana y Ana.

“Por supuesto, al final, la serie trata de como estas dos mujeres quieren hacer una familia muy peculiar, por sus hijas, como ellas son, las cosas que aprenden la una de la otra, ese es el corazón de la serie, sobre cómo las mujeres son la fuente de aprendizaje de otras mujeres”, dijo a Forbes México.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “MADRE SOLO HAY DOS”?

El final de la primera entrega de “Madre solo hay dos” dejó con el corazón en la mano a más de uno. Durante el bautizo de las niñas, Ana descubre que la amante de su esposo es Tere y, totalmente ebria, hace pública la infidelidad de Juan Carlos. Además, bota de su casa a Marina por haberle ocultado el engaño y por besarla y decirle que está enamorada de ella.

En los últimos minutos de la temporada, Marina, completamente alejada de su mamá, se despide de Valentina y luego busca a Pablo, pero lo encuentra en su departamento con Cynthia. Al mismo tiempo, Ana recibe los resultados de su biopsia tras separarse de Juan Carlos.

En este marco, la segunda parte de “Madre solo hay dos” debe resolver las grandes incógnitas que quedaron sin respuestas. ¿Cuál fue el resultado del análisis que se realizó Ana?, ¿dónde vivirá Mariana? ¿Juan Carlos y Tere estarán juntos? y, sobre todo, ¿podría nacer algo entre Ana y Mariana?

“La serie aborda la maternidad, pero también retrata a un par de mujeres que, a pesar de ser muy diferentes, enfrentan la vida como mujeres en toda la extensión de la palabra. No solo son mamás, sino que son profesionistas, hermanas, amigas, hijas… Luchan por lo que quieren, se cuestionan su papel en el mundo y cómo balancear la vida profesional y familia”, declaró Rivera a Sensacine México algunas semanas después de la renovación y de las críticas que ha recibido el show.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MADRE SOLO HAY DOS”

La segunda temporada de “Madre solo hay dos” todavía no cuenta con ningún tráiler oficial.

Tráiler de «Madre solo hay dos»

ACTORES Y PERSONAJES DE “MADRE SOLO HAY DOS 2”

Aunque Netflix aún no ha confirmado al elenco de la segunda tanda de episodios, parece un hecho la reaparición de los siguientes personajes de “Madre solo hay dos”.

Ludwika Paleta como Ana Servín

Paulina Goto como Mariana

Martín Altomaro como Juan Carlos

Oka Giner como Elena

Liz Gallardo como Teresa

Javier Ponce como Pablo

Dalexa Meneses como Ceci

Emilio Beltrán como Rodrigo

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “MADRE SOLO HAY DOS”?

La segunda temporada de “Madre solo hay dos” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma de streaming en algún momento del año 2022.

El 22 de febrero, la compañía reveló que la primera temporada del programa fue vista por 23 millones de hogares durante sus primeros 28 días desde su estreno y que ingresó al top 10 en 32 países del mundo. Sin dudas, se trata de un éxito indiscutible.

“Estamos súper contentos, todo el equipo, porque esto antes que nada es un trabajo en equipo, y creo que eso es muy importante mencionarlo porque hay mucha gente involucrada y sin el talento de todos, y ahora sí, que desde mí hasta el señor que está en el foro jalando los cables, los de alimentación, que están dando de comer a toda una producción, los ejecutivos de Netflix que creyeron y apoyaron, y dieron su tiempo para notas y para todo. Creo que sin el trabajo y sin el talento de todas esas personas que están involucradas en un proyecto esto no sería posible”, expresó Rivera en una entrevista que concedió a SinEmbargo a principios de marzo.

Mientras alistan la segunda temporada de “Madre solo hay dos”, Rivera y Sariñana también están desarrollando “Guerra de vecinos”, una nueva comedia para Netflix que protagonizan Vanessa Bauche y Ana Layevska.

