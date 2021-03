México | Policía bloquea paso a Clara Luz en Santiago

Ante el avance del incendio forestal reportado el martes, la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, acudió hasta el municipio de Santiago para llevar a apoyo a los brigadistas de incendios, pero su paso fue bloqueado por elementos policiacos.

Los agentes de proximidad de Santiago y Fuerza Civil, impidieron el paso a la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, que intentaba subir a Laguna de Sánchez tras burlar el primer retén de la policía.

En un video difundido en redes sociales se observa como Flores Carrales confronta a dos elementos de distintas corporaciones de seguridad, a la altura del segundo retén de seguridad.

“No me voy a mover, aquí me tienes aquí parada. No me voy a pasar hasta que no dejes pasar estos cuatro (autos). No me subo a mi caro hasta que no dejes pasar estos cuatro carros, déjanos pasar por favor te lo pido”.

“No me voy a mover, aquí me tienes”, dijo la candidata a la gubernatura de Nuevo León a un elemento de la policía que le impedía el paso.

Fuerza Civil bloquea el paso a Clara Luz Flores tras burlar filtro en pleno incendio de la sierra de Santiago, Nuevo León. «No me voy a mover, aquí me tienes», dijo la candidata de Morena a los elementos de seguridad. https://t.co/55W7juyWsh pic.twitter.com/meRfoOta17 — Capital México (@CapitalMexico) March 17, 2021

Una fuente cercana a la información reveló a ABC Noticias que se tiene la orden de no dejar pasar a nadie, misma que se mantendrá el resto el día.

Hasta el momento Clara Luz no se ha pronunciado en sus redes sociales respecto al bloqueo por parte de los elementos policiacos.

Con información de ABC Noticias.