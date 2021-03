Ministra Laya advierte: Ningún comercio puede condicionar al cliente a que deje el vuelto

La ministra oficialista de Comercio, Eneida Laya, advirtió este jueves que ningún establecimiento tiene el poder de «condicionar» al cliente para que deje su vuelto al momento de hacer una compra, pese a la escasez de divisas de baja denominación.

«Una de las denuncias más fuertes son que los comercios se quedan con el vuelto… Ningún establecimiento puede condicionar al cliente o usuario a que deje el vuelto ¿Dónde se ha visto eso? o que compre algo más por una mercancía que no necesita», reiteró Laya en VTV.

Agregó que han tenido reuniones en función de que los comercios «adecúen todas esas cajas para que le faciliten al pueblo las transacciones».

«Fíjate lo que está pasando, y es una denuncia, el pueblo tiene que denunciar. No podemos seguir callando como distorsionan en nuestra cara y entonces no hacemos nada, entonces también estamos en una campaña comunicacional que permita al pueblo empoderarse de esos instrumentos financieros», alegó.

Sanciones para quienes den vuelto en vales

El lunes Laya aseveró que los comercios que den vuelto en vales o mercancías «serán sancionados».

Esto luego que Sudeban mantuviera una reunión con la banca pública, privada y las empresas más grandes de consumo como Excelsior Gama, Tiendas Beco, Locatel y Farmatodo.

«Los comercios no son bancos. Comercios que de vuelto en vales o mercancías serán sancionados», afirmó Laya.

La vocera de la administración de Nicolás Maduro agregó que «no podemos permitir que las tarjetas no pasen, hay que arreglar eso, no podemos hacernos los vivos, exijo que sean serios y responsables. Y a los supermercados que no obstaculicen el avance hacia la economía digital».

Tales afirmaciones surgen a raíz de que Beco anunciara el «bono de vuelto» por la falta de divisas de baja denominación, por lo que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) prohibió tal medida de vuelto.

A través de Twitter, la superintendencia informó que se apersonaron a uno de los Beco para iniciar la prohibición de ello.

«Luego de recibidas denuncias por medio de nuestros canales, el viceministro Daniel Gómez encabeza fiscalización de Fuerza Sundde junto a los intendentes Juan Iriarte y Elio Cordova. En Beco, en el operativo se prohibió el uso del ‘vale’ como forma de vuelto en divisas», señalaron