Cómo disimular las raíces del cabello

A todas las mujeres les gusta estar de punta en blanco, pero a veces el tiempo se nos hace corto y no podemos arreglar los detalles que van apareciendo, ya sea una uña o las raíces de nuestro tono natural. Esta guía te ayudará a disimularlas si no has tenido el tiempo para poder hacerlo en el salón o en casa.

No es una mentira que a las mujeres les encanta ver como su cabello crece, pero este no es el caso de aquellas que usan tinte. La crisis va a depender del color que te hayas aplicado, si es muy claro y tu color es sumamente oscuro, es de mucha urgencia que tomes dato, ya que al cabo de un tiempo se ve realmente terrible.

Las canas son otro factor por el cual las mujeres empiezan en el mundo del tinte, estas no son tan graves pero de igual forma estos trucos te ayudarán a disimularlas. Entre peinados y técnicas podrás lograr aguantar un poco más o superar esos momentos de urgencia.

Qué evitar

Los peinados sumamente alisados, ya que resaltan las raíces, es preferible utilizar ondulados o con más volumen. Puedes ver la diferencia entre Shakira y Rihanna.

La raya en medio es la peor opción por la que puedes optar, es mejor que sea en zigzag, que es un toque más moderno y divertido.

Accesorios básicos

Pañuelos.

Diademas anchas.

Sombreros.

Peinados

Las trenzas resultan perfectas. El trenzado hace que los diferentes tonos de cabello se junten y puede verse muy elegante, casual o muy relajado.

Los peinados con volumen y desordenados son ideales.

Las clásicas colas de caballo son sencillas y rápidas, te verás super peinada y las raíces se ocultarán por estar peinadas hacia atrás.

El efecto wet (húmedo) también puede ser un aliado.

Los moños altos desvían la atención hacia arriba evitando ver los detalles de las raíces.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial