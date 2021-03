Venezuela, México, Brasil y Argentina “demorarán” en recuperar su economía: Economista Claudio Loser

El economista y exdirector para el hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser, aseveró este jueves que Venezuela, México, Brasil y Argentina son los países que “demorarán” en recuperar su economía en plena pandemia por el coronavirus, en relación a otras naciones del continente.

“Los países que más van a demorar en recuperar su economía son Venezuela, quien tiene la tragedia que tiene, México está creciendo lento, Brasil y Argentina, mientras que las otras naciones del continente tendrán una respuesta más rápida. En cambio, Chile, Perú, Colombia son los tres países que se podrían recuperar bien. En Perú hubo un golpe fuerte en el sentido que cayó muchísimo su producto, pero los números indicarían que va a haber una recuperación. México ha aprovechado que EEUU está creciendo a su manera y va a llegar al nivel del suelo desde el pozo, aunque a finales de 2021 México puede estar bastante bien”, expresó Loser en una entrevista con TVV Noticias.

El también presidente de consultora Centennial America Latina explicó que “América Latina en términos de desempeño en el año 2020 ha sido la peor región, no la más pobre, pero la que ha tenido una caída más fuerte en el producto, eso es algo triste, otras regiones también han caído como África y el Medio Oriente, el mundo desarrollado también, Asia no tanto, pero podemos decir que ya se está comenzando a recuperar, no es que las cosas estén bien ni mucho menos. Hemos caído en un pozo en el mundo y estamos empezando a salir este año, algunos países van a poder llegar al nivel del suelo, pongámoslo así, y otros van a demorar”.

Producir hacia el exterior



“América Latina exporta 45% de la materia prima, no solo petróleo y productos de energía como el caso de Venezuela o México en menor medida. Estos productos América Latina los produce bien. Lo que Latinoamérica no ha sabido hacer es integrarse para mirar a afuera, se debe integrar la cadena de valor, por ejemplo en Argentina yo produzco, Venezuela produzco, Brasil produzco, y entre los tres armamos algo y lo vendemos al exterior, y esa es la mejor manera de hacerlo. Producir para adentro lo hacemos desde hace más de 50 años y la cosa no ha funcionado tan bien como quisiéramos”, recomendó.

Para Claudio Loser, la lucha entre Estados Unidos y China afecta el nivel de actividad y recalcó que “América Latina se ha sufrido porque la nación asiática ha dejado de comprar. Esa pelea no es buena para el mundo. México y Centroamérica depende más de EEUU, América Latina es mucho más dependiente en términos de comercio con China, pero a pesar de que ha habido algunas mejoras en precios, en realidad en los últimos años América Latina ha sufrido porque China está dejando de comprar”.

“La economía latinoamericana se podrá recuperar de la pandemia de coronavirus para finales del año 2022. Debe haber cambios en materia macroeconómica. Debe haber menos emisión monetaria, debe haber déficit fiscal por un tiempo con un plan. Debemos juntarnos para competir y ser eficientes como hacen en Asia, América Latina tiene un nivel de capital humano extraordinario, materias primas extraordinarias, y debemos aprender a cooperar y no mirarnos como rivales”, concluyó.

