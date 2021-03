Casto Ocando: Saab podría tener un juicio como el de los «narcosobrinos» si no colabora con EEUU

La Corte Suprema de Cabo Verde aprobó la extradición de Álex Saab a EEUU, y cuando se creía que el miércoles sería llevado a suelo norteamericano, el tribunal decretó que se le debe respetar a Saab su derecho de apelación.

Al respecto, el periodista Casto Ocando comentó a Diario Las Américas que tal proceso no debía «extenderse tanto», pero que la defensa del colombiano «ha usado todo tipo de tácticas dilatorias».

El comunicador explica que, en el caso de que Saab no colabore con la justicia de EEUU si termina extraditado, «veremos un juicio como el de los “narcosobrinos” [condenados por narcotráfico], con la desventaja para él de que si no coopera, los jueces se afincarán más en la condena y corre el riesgo de que no se le pueda reducir la pena».

Por su parte el abogado de Saab, Baltasar Garzón, dijo que su defendido podría enfrentarse a una condena de 100 años de cárcel por los cargos que se le imputarían por su presunta relación con la administración de Nicolás Maduro.

