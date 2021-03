Chile | Deportistas de Antofagasta se movilizan: Convocan a firmar por la reapertura de los gimnasios

Así como se pudo presenciar hace un par de días, deportistas se manifestaron en el interior del Mall Costanera Center de Santiago realizando entrenamientos en el lugar y solicitando la reapertura de los gimnasios, Antofagasta no se quedó atrás invocando a movilizarse presentándose en las afueras de la Intendencia para reunir firmas.

La iniciativa, que surge de gimnasios y organizaciones unidas, busca lograr la reapertura de los espacios deportivos, de manera segura y respetando las medidas sanitarias, ya que ha perjudicado no sólo a los amantes del deporte, sino también a emprendedores y dueños de gimnasios por casi un año.

Motivo por el que la Asociación de Gimnasios presentó un informe donde se demostraba la seguridad de éstos para funcionar, sin embargo, a los pocos días de que el Minsal diera luz verde a la reapertura, nuevamente tomó la medida de restringir su funcionamiento en Fase 2. Esto, pese a que lugares como el Mall, locales de comida y comerciales, funcionen con normalidad en la ciudad.

GIMNASIOS Y CORONAVIRUS

Sin duda el ámbito deportivo ha sido uno de los más perjudicados desde el inicio de la pandemia, viéndose muchos dueños en la obligación de cerrar sus puertas tras no poder abrir, afectando además a trabajadores del lugar y clientes que hacen uso de este, mientras que los gastos invertidos aún se mantienen y van en aumento.

Pablo Muñoz, Gerente de los gimnasios LyH Fitness Antofagasta en conversación con el Diario de Antofagasta, cuenta cómo ha afectado la crisis sanitaria al recinto deportivo durante este último año, señalando “Nosotros el 18 de marzo de año 2020 se nos pidió cerrar la sede, nosotros cumplimos, no sabíamos cuanto iba a durar esto (…) ya vamos casi al año donde recién en diciembre hubo una pequeña modificación en el Plan Paso a Paso, que nos permitió abrir 15 días en Fase 3, pero luego volvimos a retroceder de fase hasta Cuarentena y eso nos obligó a cerrar“.

Agregando “Sigo pagando las cuotas, no estoy ingresando ningún solo peso, se me reactivaron todos mis otros créditos, le hice suspensión laboral inicialmente a mis trabajadores, luego tuve que de lleno despedirlos”, manifestó Muñoz, quien explicó que cada suspensión laboral significa un pago de entre $100 y $200 mil pesos por persona, lo que sólo en ese ámbito, generó que sus imposiciones fueran de hasta un millón mensual.

“Es fuerte en realidad, porque no tienes ingresos, tienes que pagar eso, tienes que pagar los créditos, tienes que pagar los arriendos, entonces ya en este momento los gimnasios se comenzaron a organizar, esto ya no da para más“, expresó el Gerente del gimnasio que cuenta con dos sedes en la comuna.

En tanto, referente al informe presentado para demostrar la seguridad al interior de los gimnasios expresó “Se autorizó que funcionara en Fase 2 y lamentablemente ahora el Minsal se echó para atrás y solicitó que volvieran a cerrar en Fase 2, pero la iglesia los apretó en cuanto a que los cultos si se realizaran y modificaron eso en particular, para que el culto sí se realice, entonces esa vuelta de chaqueta que hace en este caso el Minsal nos da rabia por eso comenzamos a organizarnos“.

CONVOCATORIA A MOVILIZARSE

Dicha organización, según comentó Pablo, comenzará con reunirse en la Intendencia a las 17:00 horas para juntar firmas y hacer ruido a los medios públicos. Mientras que en paralelo, se solicitó una sesión especial con la comisión de deportes para el día lunes, donde se expondrá cómo les ha afectado tanto económica como socialmente, así como también el impacto que ha generado el cierre de estos espacios.

Asimismo, ante esta próxima reunión comentó “Esperamos que esto llegue a buen puerto y no sea una bomba de tiempo que pueda explotar en algún momento, en general las personas, ya el público está molesto, ya esta cuestión no da para más. Entendemos que los casos han aumentado pero se está castigando los locales que no debiesen ser castigados (…) nosotros nos cierran pero sin embargo en el mall pueden entrar 3 mil y tantas personas, esa inconsecuencia nos tiene un poco cansados“.

Dicho esto, se espera que el trabajo sea algo en conjunto, “La primera línea contra el virus es la prevención, y si nuestros cuerpos no están preparados, ya comenzamos perdiendo la batalla“, finalizó.

De esta manera, otros gimnasios como Power Life, Body Fitness, Carvajal, Aerofisic, Dominique, Mutant Gym, Iron Fitness y Temple Sport, se han unido en esta movilización, esperando ser escuchados y expresar sus inquietudes este 19 de marzo.