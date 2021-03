Ventajas y desventajas de los desmaquillantes

Desmaquillarte todos los días es un ritual indispensable para tener una piel radiante y saludable. Existen diferentes desmaquillantes que puedes probar para limpiar tu piel. Escoge el correcto y prevén el posible daño que puede causarle a tu piel no desmaquillarte todos los días. No olvides que este paso en tu rutina de belleza es indispensable para evitar las imperfecciones.

Las siguientes ventajas y desventajas de cada uno son tips de Mujer de Élite.

Tónico

Puede aplicarse después del agua micelar. El limpiador baja el pH de la piel y el tónico devuelve la acidez para que las cremas y lociones de tratamiento actúen mejor.

La principal ventaja del tónico es el frescor que produce en la piel, mientras que como desventaja encontramos aquellos tónicos que tienen alcohol en su formulación, ya que pueden producir tirantez en el rostro, especialmente en los cutis más secos.

Leche limpiadora

Es un producto ideal para desmaquillar cuando es necesario limpiar en profundidad. Perfecto para las pieles secas, ya que posee componentes grasos.

Sus principales desventajas son, por un lado la textura, que puede no gustar por ser fría, grasa y untuosa, y por otro, que si no se retira bien, las pieles mixtas y grasas pueden percibir el rostro grasiento tras su uso.

Aceite

No es recomendable aplicar un producto en aceite para desmaquillar todo el rostro, solo si se trata de una piel muy madura y seca. El desmaquillante en aceite se suele utilizar normalmente para ojos y labios.

La principal ventaja del aceite es su capacidad de arrastre del maquillaje, en especial los cosméticos waterproof, sin embargo, debe utilizarse con cuidado porque puede provocar un brote de granitos en la piel.

Toallitas desmaquillantes

La maquilladora no recomienda utilizar toallitas desmaquillantes porque son agresivas para la piel aunque sean específicas para desmaquillar. La mayoría contienen alcohol aunque algunas firmas llevan crema incorporada para hidratar el rostro. Además, las toallitas desmaquillantes no retiran bien el maquillaje porque el poro tiene hundimiento y no llega para desmaquillar en profundidad.

Jabón neutro

El jabón neutro es apto para desmaquillar todo tipo de pieles, dejando el cutis muy suave. Sin embargo, no se trata de una aplicación sencilla y puede resultar molesto.

Productos 2 en 1 o 3 en 1

Condensan varios productos en uno solo, con las ventajas que tenga cada uno en su función, por lo que su aplicación es muy rápida. Sin embargo, algunos no llegan a tener la mejor cobertura de limpieza, son algo así como los champús que tienen acondicionador incorporado. Lo ideal es elegir los productos por separado, de manera que cumplan mejor su función de limpieza en profundidad.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial