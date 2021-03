Beneficios del jugo de tomate de árbol con guayaba

Es un excelente jugo para subir tus defensas en tiempos de Covid-19. Es bueno para fortalecer el sistema inmune, ya que tiene un completo valor nutricional.

A continuación las propiedades de cada una de las frutas:

El tomate de árbol:

Contiene vitamina A, así como vitamina B6, hierro, potasio, calcio y magnesio.

De igual forma, aporta fósforo y vitaminas tanto E como C.

Beneficios del jugo de tomate de árbol

Riqueza nutricional

Con solo un vaso de tomate de árbol, estarás agregando a tu dieta diaria una buena dosis de vitaminas A, B6, C y E.

Asimismo, aporta hierro, fósforo , potasio, calcio y magnesio

Ayuda al sistema digestivo

El jugo de tomate de árbol es rico enfibra, compuesto que ayuda a que el tracto digestivo, intestinal, en conjunto con la microbiota trabajen de forma óptima. Igualmente mantiene sana toda la zona del cuerpo mencionada.

Guayaba

La guayaba es una de las frutas tropicales más apreciadas en la medicina natural, y no solo el fruto sino también sus hojas, ya lo veremos a continuación. Además de su delicioso sabor, dulce con un toque ácido, y su textura suave, esta fruta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, astringentes y antisépticas, entre otras. Además es rica en vitaminas, en particular vitamina C, ¡7 veces más que una naranja!

La guayaba es una de las frutas tropicales más apreciadas en la medicina natural, y no solo el fruto sino también sus hojas, ya lo veremos a continuación. Además de su delicioso sabor, dulce con un toque ácido, y su textura suave, esta fruta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, astringentes y antisépticas, entre otras. Además es rica en vitaminas, en particular vitamina C, ¡7 veces más que una naranja!

