¿Por qué se nos duermen las manos?

Mientras que el dolor y el adormecimiento de los pies es más común y le ocurre a la mayoría de las personas después de pasar un periodo de tiempo sentadas en la misma posición o sin moverse, el adormecimiento de las manos es algo menos habitual.

¿Por qué se duermen las manos?

Al sufrirlo, hay muchas personas que se preocupan y se preguntan si en efecto, este síntoma puede ser la alerta que nos avise sobre alguna enfermedad.

Por suerte, esto no tiene por qué ser así y es que al igual que se nos duermen los pies, las manos pueden sufrir episodios de insensibilidad debido a que hemos presionado alguno de los nervios sensitivos de la zona durante un periodo de tiempo prolongado. Así que si por ejemplo te has dormido en alguna posición extraña y al despertar sientes que tus manos se han dormido, no debes preocuparte.

Por otra parte, este síntoma sí puede ser el indicio de otras afecciones; así que si este molesto problema se te presenta de forma habitual y por ello sientes dudas e intranquilidad, sigue leyendo pues resolvemos tus preguntas.

Damos un repaso acerca de cuáles podrían ser las causas de que estés sufriendo parestesia, nombre que recibe el hormigueo que sientes cuando tus manos se duerman en los momentos menos pensados.

Posibles causas

Si eres una persona diabética o sueles sufrir migrañas, el adormecimiento de las manos es algo habitual y no debes preocuparte pues en el segundo caso, sabemos que alrededor del 15% de las personas que padecen migraña sufren este cosquilleo en la cara y un 13% lo siente en brazos o piernas.

Para evitar este síntoma en ambos casos, la clave está en un cambio de hábitos radical para evitar el fuerte dolor que puede derivarse de esta afección; es por eso que debemos cambiar nuestra dieta, tomar el tiempo que necesitemos para garantizar nuestro descanso y practicar acupresura, meditación o yoga, también si el adormecimiento está motivado por cualquier alteración en la circulación sanguínea.

Incrementar nuestra actividad física, reducir las situaciones de estrés y eliminar el tabaco y el alcohol también será de gran ayuda sobre todo para combatir enfermedades como la aterosclerosis.

Si el problema no cesa, consulta con un médico pues podría ser algo más grave

Por desgracia, este síntoma también suele relacionarse con problemas que sí requieren de tratamiento médico como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, que es bastante común y una de las principales causas del hormigueo en las manos, sobre todo en personas cuyas actividades están relacionadas con un trabajo monótono y repetitivo con estas, como por ejemplo programadores, escritores, sastres o músicos.

Los constantes movimientos repetitivos de los dedos hacen que los ligamentos pasen por el estrecho canal del túnel, el cual tiende a inflamarse y es por ello que el hormigueo se produce cuando el nervio queda atrapado en el estrecho túnel de la muñeca; algo parecido a lo que ocurre con el codo de tenista, que podría ser otra de las causas de que se te duerman las manos, y pasa de igual manera aunque la inflamación afecta a los tendones del brazo y la muñeca.

Aunque la neuralgia del plexo branquial es otra de las causas que podría provocar el adormecimiento de la mano y también está provocada por una inflamación, aunque en este caso es más dolorosa, lo que realmente debe preocuparte son los ictus o los accidentes cerebrovasculares, pues son con diferencia la causa más peligrosa que puede provocar el hormigueo en los dedos de las manos.

Si se te duermen las manos junto con una perturbación en las extremidades inferiores y empiezas a notar trastornos en el habla y la visión, e incluso experimentas confusión o dolor de cabeza, actúa rápido y llama a una ambulancia o acude a un centro de urgencias, pues tu vida podría estar en peligro.

Así que aunque no debes alarmarte, sí es importante que tengas todo esto en cuenta para poder actuar en consecuencia sea cual sea tu caso. Si tienes dudas o preocupaciones, lo mejor siempre será que consultes con un médico para que pueda aconsejarte el mejor tratamiento.

Algunas causas del porqué se duermen las manos

.1. Afecciones del cerebro y del sistema nervioso

Espondilosis cervical

Síndrome de Guillain-Barré

Síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso

Neuropatía periférica

Lesión de la médula espinal

Accidente cerebrovascular

.2. Lesiones por trauma o por uso excesivo

Lesión del plexo braquial

Síndrome del túnel carpiano

Síndrome del túnel cubital

Congelación

.3. Trastornos crónicos

Trastorno por consumo de alcohol

Amiloidosis (acumulación de proteínas anormales en los órganos)

Diabetes

Esclerosis múltiple

Enfermedad de Raynaud

Síndrome de Sjögren

.4. Enfermedades infecciosas

Enfermedad de Lyme

Sífilis

OK Diario

Por: Reporte Confidencial