Niños venezolanos, a VOA: Nos toca asumir responsabilidades de adulto para sobrevivir

Venezuela se convirtió en uno de los países de la región con más necesidades y es líder en lo que respecta a pobreza infantil y desempleo, pese a tener grandes riquezas naturales.

Voz de América conversó con una joven de 17 de años, la cual junto a sus 3 hijos vive en precarias condiciones. Lamenta que por la pandemia y la crisis del país, no puede cubrir gastos de alimentación de su familia a veces.

«Hay veces que, hasta lloro, yo pido a Dios que me saque de esta situación, no tenía nada de nada para darle a los niños, por eso salí para la calle, para ver qué conseguía para darles de comer, aquí me pongo a veces a pedir o parquear y les llevo algo», relata la joven.

Otros menores del país explicaron que les toca asumir responsabilidades de adulto para sobrevivir.

«Trabajo porque siempre quería comerme algo, alguna chuchería y mi abuela no tenía, nadie me lo daba y tuve que salir, pero yo estudio, hay mucha gente que pasa hambre, hay muchos indigentes en la calle, durmiendo, nunca pensé que iba a llegar a este punto», indicó por su parte un niño de 12 años.

Pulse aquí para leer la información completa de Voz de América