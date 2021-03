¿Sabías que el café ayuda a quemar grasa?

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso y constituye una de las ayudas ergogénicas más utilizadas a nivel mundial para mejorar el rendimiento deportivo, pero además, podría resultar también muy útil para perder peso, ya que un nuevo estudio ha encontrado que si se ingiere una cantidad suficiente (unos 3 mg/kg, lo que contiene un café bien cargado) media hora antes de practicar ejercicio aeróbico se incrementa significativamente la quema de grasa corporal.

La investigación se ha publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition y ha sido realizada por científicos del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR), que también han comprobado que los efectos de la cafeína aumentan si el ejercicio se hace por la tarde en vez de por la mañana.

Francisco José Amaro-Gahete, del departamento de Fisiología de la UGR, y principal autor del trabajo, ha explicado que “está muy extendido dentro del ámbito práctico recomendar hacer ejercicio en ayunas por la mañana para incrementar la oxidación de grasas durante el ejercicio. Sin embargo, esta recomendación podría carecer de base científica, ya que se desconoce si este aumento es debido a la realización en sí de ejercicio en horario de mañanas, o por el hecho de permanecer en ayunas durante un prolongado periodo temporal”.

Consumo de cafeína y máxima oxidación de grasas

Para llevar a cabo el estudio se pidio a 15 hombres con una edad media de 32 años que completaran una prueba de ejercicio cuatro veces en intervalos separados por siete días. Estos individuos tomaron 3 mg/kg de cafeína o un placebo a las ocho de la mañana y a las cinco de la tarde, y cada uno de ellos realizó las pruebas en las cuatro condiciones en orden aleatorio. Además, las condiciones previas al inicio de cada una de estas pruebas se estandarizaron rigurosamente (horas de ayuno, práctica de ejercicio o consumo de sustancias estimulantes) y se calculó la oxidación de grasas durante el ejercicio.

Amaro ha declarado que los resultados del estudio “pusieron de manifiesto que la ingestión aguda de cafeína 30 minutos antes de realizar una prueba de ejercicio aeróbico aumentó la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio independientemente de la hora del día”. Los datos obtenidos también confirmaron que existía una variación diurna en la oxidación de grasas durante la actividad física y que, a igualdad de horas de ayuno, los valores eran más elevados por la tarde que por la mañana.

Los investigadores observaron que el consumo de cafeína aumentaba la oxidación de las grasas durante el ejercicio por la mañana de forma parecida a lo que sucedía por la tarde sin ingerir cafeína, por lo que los hallazgos del trabajo indican que aquellas personas que desean incrementar la quema de grasas durante el ejercicio físico deberían combinar la ingesta aguda de cafeína y la práctica de deporte a intensidad moderada en horario de tarde.

