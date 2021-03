Tartaletas famosas de Francia (Quiche lorraine)

Todos los ingredientes y trucos para preparar una de las tartaletas saladas más famosas de Francia.

Hoy vamos a preparar un plato sencillo que puede solucionar una cena con amigos o un picoteo informal. Se trata de la quiche lorraine, un clásico de la cocina francesa que se prepara a partir de huevos, nata y un base de masa brisa. Esta masa es lo que la convierte en una tarta salada, un concepto que no suele ser muy habitual en la gastronomía española pero que cada vez está más presente entre los fogones de nuestro país.

El origen del plato

La receta que os traemos es la tradicional de un plato que ha supuesto el inicio de una amplia variedad. Porque la quiche lorreine es la precursora de todas las variantes de quiche que hoy en día conocemos. Dicen los historiadores que el plato recibe este nombre por su procedencia, que no es otra que la región de Lorena, muy cerca de la actual frontera con Alemania.

Allí comenzaron a elaborar este plato que en su origen solo llevaba nata y huevo, y posteriormente se le fueron añadiendo otros elementos que a día de hoy forman parte indispensable, como la panceta o lacón. La receta que hoy os traemos incluye puerro, un ingrediente que se ha popularizado y que, complementado con la cebolla daría la quiche alsacienne, otra variante de la zona de Alsacia, vecina a Lorena que también goza de una gran tradición en estas tartaletas saladas.

Los trucos para que la quiche salga bien

Se trata de un plato sencillo que no requerirá de demasiado esfuerzo, pero hay que poner especial atención en dos pasos. El primero es en pochar la verdura, dorándola con cuidado, sin que se queme. Así al servirla quedará más cremosa.

Y el segundo es la cocción de la masa. Si la metemos en el horno antes de agregarle el relleno conseguiremos que tenga la textura adecuada, pero hay que pincharla bien para que no suba y no se encoja dentro del molde. De esta manera no se ablandará con el relleno líquido.

¿Qué necesitas?

Para la masa quebrada

125 gr. de mantequilla

250 gr. de harina

1 cucharada de azúcar

1 huevo

una pizca de sal

Para el relleno

3 puerros

100 gr. de l acón asado una loncha gruesa

3 huevos

4 cucharadas de aceite

1/2 vaso de leche

1/2 vaso de nata líquida

un poco de sal

un poco de pimienta

Para la masa: Mezclar los ingredientes de la pasta con la punta de los dedos, hacer una bola poco amasada para que no se ponga correosa y dejarla reposar ½ hora, tapada en sitio fresco. Extenderla con el rodillo y forrar con ella un molde engrasado de fondo móvil de 22 cm, de diámetro.

Pinchar la base, colocar un papel y unas legumbres para que no suba la masa en el horno, y cocerla a 180º C, unos 15 minutos. Relleno: Limpiar los puerros, cortarlos en rodajas y estofarlos en el aceite hasta que estén blandos. Sacar el molde del horno y quitar los garbanzos.

Batir los huevos sin que hagan ojos, mezclarlos con la nata y la leche y sazonar con sal y pimienta. Llenar el molde con los puerros, distribuir por encima el lacón cortado en bastones y verter la mezcla de huevos-leche-nata. Cocer en el horno a 180ºC, durante 30-40 minutos y servir.

CLASIFICACIÓN DE LA RECETA

Categoría: pan, masas y bollería

Tipo de cocina: francesa

Método de cocinado: horno / asado

Otras características: de dificultad media, quiches

INGREDIENTES PRINCIPALES

Mantequilla

Harina

Huevos

Puerro

Otros ingredientes

