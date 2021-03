Chile | Elecciones 10 y 11 de abril: Revisa aquí si te tocó ser vocal de mesa

Durante la jornada de este sábado, el Servicio Electoral publicó la lista de más de 230 mil nombres que fueron elegidos para realizar la labor de vocales de mesa en las elecciones de los próximos 10 y 11 de abril, instancia en la que se votará por Constituyentes, Gobernadores Regionales, Acaldes y Concejales.

Quienes participen de la capacitación previa junto con la recepción en las mesas y ayuda a los votantes, recibirán un bono de 30 mil pesos por día, mientras que el delegado de mesa obtendrá un bono de 6UF, los cuales serán depositados en cuenta bancaria o podrán ser retirados en caja de BancoEstado y ServiEstado.

Puedes revisar si fuiste designado como vocal de mesa en el próximo sufragio, ingresando a la web de ConsultaServel.

Vacuna:

A partir del lunes 22 de marzo, corresponde la inoculación para personas entre 18 y 56 años que hayan sido designados como vocales de mesa, en el punto de vacunación ubicado en la explanada del FCAB de 9:00 a 6:30 horas.

Plazo para excusas:

Puedes excusarte del lunes 22 al miércoles 24 de marzo de manera escrita ante el secretario de la Junta Electoral correspondiente si presentas alguna de estas condiciones: Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, madres y padres de menores de dos años, cuidadores de adultos mayores o dependencia de movilidad.

También se podrán excusar personas que se encuentren radicadas a más de 300 kilómetros de la localidad o estar fuera de Chile, personas que fueron designadas como miembro del Colegio Escrutador, personas que acrediten bajo certificado médico su imposibilidad física o mental para ejercer la función y funcionarios de recintos hospitalarios que presenten su acreditación.

Asimismo, el día sábado 27 de marzo, Servel dará a conocer la lista de los vocales reemplazantes para suplir los puestos de quienes se justificaron en la fecha indicada.

¿Qué pasa si no justifico mi ausencia?

Si no presenta justificación dentro de los tres días habilitados y no se presenta el 10 y 11 como vocal de mesa, recibirá infracción electoral, que castiga con una multa entre $79.500 y $318.000 aproximadamente, dinero que sería destinado a beneficio municipal.