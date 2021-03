Colombia Sara Sofía Galván detalles de la desaparición

En las últimas horas se han conocido más detalles de la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, quien el próximo 30 de marzo, cumple 2 años de edad.

La tía de la niña, narró algunos detalles del contexto en el que Carolina Galván, la madre de la pequeña se la llevó de su casa. Narró que ambas vivían con ella, pero que a finales del 2020, la mujer se fue de la vivienda y dejó a la niña bajo su custodia.

Para enero de 2021 Carolina volvió para ver a la niña: “A ella nunca se le prohibió verla, ni entrar a la casa. De hecho, el 8 de ese mes la llevó al parque y la volvió a traer. La bebé se ponía contenta, en medio de todo adoraba a su mamá y se quedaba en un mar de lágrimas cuando se iba”, contó Xiomara para el medio El Tiempo.

Dijo que a la semana regreso y dijo que se iba a llevar a Sara Sofía por un fin de semana:“Me cogió trabajando y aunque le pedí la dirección, me salió con que no se la sabía”. Luego que se llevó a la niña, nunca la regreso y durante varios días no respondió a las llamadas de su familia, ni dijo dónde estaban: “El 23 de enero me llamó por última vez y me dijo que se iba a quedar con Sara Sofía”.

Durante todos esos días Xiomara le preguntaba por la niña, pero ella nunca le decía donde estaba y la situación se agravó cuando Carolina acudió con su pareja a reclamar un bono que le daban a la niña, pero sin ella “En ese momento me desesperé porque sabía que no podía poner una denuncia, se la había llevado su mamá. Nadie entendería el contexto”, dijo para el medio ya citado.

La Fiscalía reveló que Xiomara recibió una llamada de una vendedora ambulante que conoció a Carolina en un semáforo. La mujer venezolana, le contó angustiada a la tía que Carolina había dicho que la niña había muerto, y la había tirado a un caño.

El testimonio de la mujer recoge “que a la niña le dieron comida una tarde y la Sara Sofía se quedó dormida. Por la noche cuando fueron a despertarla la niña estaba fría y tiesa, que a ellos les había dado mucho miedo, a Nilson y a Carolina. Que le habían llamado pero la niña no despertaba y buscaron una bolsa negra y una caja y la lanzaron al caño entre los dos”.

Por su parte, había otra testigo que tendría la misma versión. Se trata de la administradora de una pensión ‘pagadiario’, en la que Carolina se quedó unos días.

La administradora dijo que Carolina le mostró una foto de la niña y una “noche me comentó que la niña de un año se le había muerto, a ella también le hizo esa manifestación, que ella le había dado comida y le había broncoaspirado”, dice el testimonio.

La versión en la que Sara Sofía está viva

Pese a los testimonios en los que la mujer aseguró que su hija murió, hay otro testigo que asegura que Carolina le dijo que la niña estaba viva y la había regalado.

En su testimonio, según la fiscal, “él insiste y le pregunta (a Carolina) “¿cierto que usted la regaló?’, y ella le responde que sí. Luego le dice ‘¿cierto que a la señora a la que tú le regalaste la niña tenía un carro rojo?’, y Carolina dice que sí, pero yo metí la palabra y le pregunté ‘mami, ¿tú dónde regalaste la niña?’, y me dijo que por la 86, por Patio Bonito. Después salió y me dijo ‘yo te voy a buscar la niña, te la voy a traer’”, citó Caracol Noticias.

A este testimonio se suma el de la pareja de Carolina, quien dice que la última vez que vio a la pequeña Sara Sofía, aún estaba con vida, Nilson Díaz dice que los cuatro menores de edad que vivían con él,,fueron testigos de cómo salió la menor de la casa: “Los entrevistaron en la Fiscalía y ellos dieron la versión de que ellos vieron cuando Carolina (Galván) se llevó la niña de acá, se la llevó viva”, afirmó.

“La niña está viva. Tengo la certeza de que la niña está viva porque es que yo no creo que ella hubiera hecho eso. Claro que uno no sabe”, agregó.

Finalmente, Xiomara Galván, dijo en otra entrevista que ha recibido mensajes y llamadas en donde dicen que su sobrina seguiría con vida porque la han visto deambulando en la calle con una pareja de migrantes.

“Tengo muchos mensajes de gente que me escribe para decirme que han visto a Sara Sofía con personas venezolanas, siempre con personas venezolanas, pidiendo plata”, contó la mujer.

A prisión la madre de la pequeña Sara Sofía