Especial ND | Variante brasileña y Carnavales: La mescolanza que desató la segunda ola de contagios (1/2)

La variante brasileña y la flexibilización ampliada en los Carnavales causaron el incremento reciente en los casos de covid-19 en el país. Conocer qué factor ha influido más es imposible, sin embargo, por falta de pruebas diagnósticas PCR.

A esa conclusión llegaron tres expertos consultados por ND para aclarar la situación en torno a esta segunda ola de contagios.

Si bien los días de asueto permitieron una mayor contacto entre personas, necesario para un virus que ha matado a más de dos millones de personas en el mundo; hay evidencia de un cambio en el comportamiento de la enfermedad en esta nueva oleada, dice una experta.

Más fiebre, más dificultad respiratoria, más dolores; aspectos que dejan saber que no es lo mismo que se venía enfrentando, y que abre puertas a dos hipótesis, una de las cuales (la variante brasileña) ha sido impulsada por el gobernante Nicolás Maduro.

Llegó la variante

El 4 de marzo, Maduro anunció la llegada de la variante brasileña, que colapsó el sistema de salud de al menos tres estados de ese país y sumió en un total caos a Manaos.

“Queremos informar de manera inmediata al país y a la Organización Mundial de la Salud (que) hemos detectado en Venezuela la presencia de la variante brasilera del covid-19”, dijo el líder chavista en cadena.

Luego comenzó la narrativa: “la nueva cepa”.

Tras lo dicho por el socialista, los reportes nuevos de casos, siempre en ascenso, respondían a la actividad de la variante. Es tanto, que al cierre de esta publicación, el gobierno reportó 148.208 casos confirmados, con 631 nuevos en un día. La cantidad de decesos, según Miraflores, es de 1.467.

Según Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, la variante está rodando en cinco estados. Eso lo dijo el 14 de marzo.

No obstante, un mes antes, el 3 de febrero, el socialista ordenó varios días de flexibilización amplia y extendida para los Carnavales, con al menos nueve días de mediana libertad, con los vuelos activos, terminales trabajando, playas al borde de colapso y una total tranquilidad.

El hecho es que expertos que han estudiado el comportamiento del coronavirus, concuerdan en que la sintomatología de la enfermedad comienza a mostrarse desde el día 14 después de la exposición.

Con este viernes se cuentan 26 días desde los Carnavales, y el aumento sigue rampante.

Entonces, ¿A qué se debe realmente?

José Manuel Olivares, médico y comisionado del gobierno interino para Emergencia en Salud, afirma que no hay duda de que se debe a la actividad de Carnavales, a pesar de que reconoce que la sola presencia de la variable también tiene influencia en los contagios.

“No existe ningún tipo de duda, no estoy hablando de mi opinión personal, médica, académica o política, sino de mera ciencia. No existe ninguna duda que esto corresponde a la parranda que hubo en Carnavales”, dijo a ND, agregando que la variante está en todos los países de la región “y no ha habido este aumento”.

“Existe también la variable británica, la sudafricana, dos nuevas asiáticas, y no han tenido ningún incremento de los casos como lo estamos viendo. Los aumentos se dan por interacción social. La fiesta de Carnaval generó un aumento en la tasa de contagios que se está viendo hoy”, sentenció.

Coincide con él la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, médico epidemiólogo, quien asevera que solo ese hecho carnavalesco puede causar, como lo llama, “este aumento vertiginoso” de contagios. Pero no se apresura. Afirma que la variante también influye.

“Lo que vimos en las redes sociales, en los medios, de tantas personas reunidas, sin mascarillas, sin una distancia física que favoreciera, esa evidencia solo podría explicar el aumento y ese repunte, ese aumento vertiginoso de casos de la última semana y media. Pero si a eso le sumamos la presencia de una nueva variante, por supuesto, se pone una variable que no habíamos contemplado anteriormente y que también podría sumar a este aumento de casos”, señaló.

Y defiende: “Decir que el aumento sea solo por la variante… Eso no lo podemos decir ninguno y no sería riguroso desde el punto de vista científico, porque no sabemos el porcentaje de circulación de la nueva variante”.

Sin embargo, hay cambios en los enfermos. Algo está pasando que los que caen con la enfermedad tienen un cuadro más crítico.

La médico infectólogo María Eugenia Landaeta señaló a ND que han visto “un cambio de comportamiento en la enfermedad, que ahora tiene unos signos y síntomas diferentes a los que veníamos acostumbrados”.

Para ella, “tienen que ver las dos cosas”, tanto la variable como los Carnavales.

Los primeros casos, comentó la experta, tenían una fiebre que no era muy alta, tenían mucha disminución de olfato y gusto y no tenían muchos síntomas generales.

“A veces los pacientes perdían un poco del porcentaje de oxígeno en la sangre y se recuperaban más o menos rápidamente”, recuerda.

Hoy en día todo cambia. “Estamos viendo que las personas tienen fiebre de 40 grados, mucho dolor de cabeza y de espalda, y la saturación falta, pero no es desde el principio de le enfermedad sino más adelante, como en una segunda etapa, no es igual, y es mucho más difícil de manejar”.

“Sí hay un cambio de comportamiento con relación a la primera oleada, y tenemos varias hipótesis, que son solo hipótesis, y una de ellas es que es la cepa brasileña y otra es que nosotros tenemos una mutación originada aquí”, detalló.

@jherreraprensa.

Esta es la parte I.