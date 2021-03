GNB retenidos por la banda del Coqui en la Cota 905 fueron liberados

Tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que habían sido retenidos por grupos delincuenciales de la Cota 905 fueron liberados cerca de las 5:00 pm de este viernes.

Así lo informó el periodista Santiago Gutiérrez, que se encuentra cerca de una de las entradas de ese sector. Confirmó que se mantiene la situación de tensión ante la toma de las vías por presuntos miembros de la banda del Coqui.

La tarde de este viernes, la Cota 905 es tendencia nacional debido a que un grupo fuertemente armado intentó tomar el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el sector. Se han generado enfrentamientos.

Una comisión del Cicpc intentó enfrentarse a los delincuentes, pero debió retirarse ante la arremetida de los sujetos.

Un número indefinido de vehículos fueron retenidos en el túnel de El Paraíso por los delincuentes, que según el reporte de usuarios mantuvieron amenazados a los conductores y obligaron a los niños a entrar en los maleteros de los vehículos.

Banda del Coqui en túnel debajo de la COTA 905 ataca población y los niños atemorizados los meten en la maleta. No me maten dice la Niña Katiuska antes de ingresar a la maleta del carro, aún no hay autoridad que se pronuncie .@NicolasMaduro .@gestionperfecta .@dcabellor pic.twitter.com/lKds69ZP1w

— Antonio Sucre (@antoniosucre77) March 19, 2021