«Hermano, te lo juro soy médico», la súplica de un hombre cuando le roban la moto en medio de una balacera en la autopista

Tras la bajada de antisociales de la Cota 905, las adyacencias instantáneamente se convirtieron en una pista de asalto y enfrentamiento.

Un habitante logró captar el momento exacto cuando dos sujetos armados robaron una moto a un conductor que, lamentablemente, transitaba en la autopista hacia El Paraíso.

El hombre al quien los delincuentes despojaron es un médico que salía del Hospital Clínico Universitario, en el video se escucha “Hermano, soy médico, te lo juro. Revisa mi carnet para que veas que soy médico. Vengo del clínico”, siendo esta la forma idónea para que los sujetos le perdonaran la vida.

#AHORA Reportan Banda del Coqui en túnel debajo de la COTA 905 ataca población y los niños atemorizados los meten en la maleta. No me maten dice la Niña Katiuska antes de ingresar a la maleta del carro, aún no hay autoridad que se pronuncien. pic.twitter.com/alVB2NE9pH

