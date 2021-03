Inicia segundo proceso de pre-inscripción 2021 en el Cefopol

Inicia el II proceso de pre-inscripción 2021 en el Centro de formación Policial del Estado (Cefopol) para los jóvenes mayores de 18 hasta los 25 años de ambos sexos.

Entre los requisitos que deben cumplir se encuentra, ser venezolano, poseer el título de educación media diversificada, no tener tatuajes o perforaciones en ninguna parte del cuerpo, no poseer registro policial o antecedentes penales y no haber sido destituido de ningún órgano militar o organismo de seguridad, así lo señaló el coronel José Otoniel.

Asimismo, los jóvenes interesados deberán dirigirse a la sede de Cefapol para la pre-inscripción con la fotocopia de la Cédula (original y copia), la Partida de Nacimiento, Título de Bachiller (original y copia), Notas Certificadas (original y copia).

Otoniel indicó que para ser elegidos, los jóvenes deben aprobar la Selección y Elección, compuesta por Evaluación Psicóloga, Evaluación Médica, Destrezas físicas, Panel Evaluador y Visita socio-conductual.

Resaltó que estos jóvenes aspirantes a policías obtendrían como beneficios: beca de estudios, servicios médicos y estabilidad laboral al terminal el curso.

Con redacción de Porlavisión.