México | AMLO llama a aprovechar programa Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que se aproveche el programa “Sembrando vida” y no se pierda el tiempo.

Durante la supervisión del programa en el vivero comunitario de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, afirmó que existe el riesgo de que no tenga continuidad aunque gane un gobierno del mismo movimiento.

Indicó que el programa podría tener una ampliación para este año, ya que aún se tendría tiempo para sembrar.

“Una recomendación, que nos apuremos a ampliar el programa este año porque el año próximo estará cercano al 2024, recuerden que yo termino en septiembre de 2024, porque no habrá reelección y mientras estemos nosotros se mantiene el apoyo del programa, pero no sabemos hacia adelante”, dijo.

“Imagínense Sembrando el año próximo o el 2023 o el último año 2024, pues ya no. Puede ser que haya continuidad pero eso no está seguro, entonces no hay que perder el tiempo, hay que aprovechar ahora porque no hay límite”, aseguró.

Acompañado del gobernador Alejandro Murat, López Obrador destacó que las autoridades de los municipios que se rigen por usos y costumbres son responsables y honestos con el pueblo.

Dijo que por ello sí se puede entregar recursos —por ejemplo para que construyan caminos— porque se sabe que se emplearán bien y no habrá desviaciones.

“Los pueblos de Oaxaca son pueblos muy dignos y muy honestos”, enfatizó.

“Tienen una organización social comunitaria ejemplar en todos los municipios, la forma en que se gobierna, como eligen las autoridades, no hay campañas, no tienen que andar los candidatos pelando el diente o abrazando, no hay campaña”, señaló.

“Es la asamblea la que decide quien debe de servir y todos están dispuestos hacerlo hacerlo aunque ya no vivan en la comunidad. Si les toca dar servicio tienen que cumplir aunque estén en la ciudad de México o en Los Angeles o en cualquier parte, vienen a dar servicio”, acotó.

Este domingo, el presidente encabezará la ceremonia por el 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatao de Juárez.

%