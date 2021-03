146 personas reciben asistencia médica en Caño Los Becerros

Maturín.- Al menos 146 habitantes de Caño Los Becerros recibieron asistencia médica el sábado, 20 de marzo. La comunidad rural y agrícola está ubicada en el municipio Piar del estado Monagas. La jornada estuvo a cargo de un equipo médico y asistentes de Cáritas Maturín.

Caño Los Becerros es la comunidad donde el pasado 28 de diciembre de 2020 ocurrió la explosión de 168 bombonas de gas doméstico y 45 personas resultaron heridas. Posterior a eso, nueve personas fallecieron tras sufrir quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Los pacientes estuvieron hospitalizados entre el Hospital Manuel Núñez Tovar y clínicas de Maturín, así como en el Hospital Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

El coordinador de Cáritas Maturín, presbítero Gerónimo Sifontes, especificó que de las 146 personas 76 son adultos mientras que 70 niños. Indicó a El Pitazo este sábado que todos los consultados fueron desparasitados y que entre los infantes tratados no se detectaron casos de desnutrición. “Al 80% de los pacientes se les entregó las medicinas que necesitaban”, agregó.

Por su parte, los habitantes aseguraron que la Iglesia Católica ha sido recurrente con la atención de los heridos en la explosión: ayudó con la entrega de tratamiento, implementos médicos y alimentos durante el tiempo de hospitalización. Ahora, canaliza medicamentos y cremas.

Las personas denunciaron que las condiciones en el pueblo no son las más indicadas para la recuperación de los pacientes. Franklin Gil, uno de los heridos, mencionó a El Pitazo que no tienen agua, que carecen de dinero para comer y que aún esperan las ayudas que la Gobernación de Monagas les prometió. “Las heridas que tenemos no nos permiten salir al campo a traer las cosechas para venderlas”, dijo.

