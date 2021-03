Fernando del Rincón rompió el silencio sobre el problema de salud que casi le cuesta la vida

Al ser uno de los periodistas hispanos más respetados de la televisión, Fernando del Rincón suelen acercar a la audiencia a personalidades reconocidas con sus entrevistas, sin embargo esta vez fue su turno de ser entrevistado.

En una entrevista con Viviana Gibelli, Fernando del Rincón hablo sobre su vida personal y los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar, como su problema de salud que pudo haberle costado la vida.

Por primera vez el periodista mexicano reveló que fue lo que le paso exactamente el año pasado cuando tuvo que ser ingresado de urgencias al hospital.

«Me salvé de milagro porque se me perforó el intestino. Se hizo un agujero», explicó el conductor de CNN, quien de no haber sido intervenido a tiempo, pudo haber muerto.

Esta condición se conoce como diverticulitis y se da cuando uno de los intestinos revienta y llena el interior de heces, donde a partir de ahí, ya no hay mucho que se pueda hacer por el paciente.

«De milagro no salieron esas fecales, no me dio septicemia y me pude haber muerto, me dijeron: ‘te salvaste de milagro’», recordó Fernando.

Tras 6 semanas de antibióticos y cuidados, Del Rincón tuvo que ser operado para cortar ese pedazo de intestino y ponerlo todo en su sitio, por suerte todo salió bien y hoy en día se siente como nuevo, «Me cambió la vida, hoy soy otro».

LA ENTREVISTA:

