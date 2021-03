Lo que reveló el esposo de la señora que falleció tras recibir bala perdida en la Cota 905

En medio del estupor y visiblemente conmovido, el esposo de Deysi Rivas, la mujer de 55 años que falleció a consecuencia de una bala perdida proveniente de un tiroteo en la Cota 905, ofreció declaraciones a medios locales en las que relató la última conversación que sostuvieron, a eso de las 9:00 de la mañana de este viernes 19 de marzo, justo antes de que él se marchara a su trabajo.

«Ella decía todo el tiempo como lo mismo, me dijo lo que siempre me decía: ‘Cuídate, cuidado al cruzar las calles’. Siempre me cuidaba. En otras oportunidades, cuando había balacera por ahí, siempre me protegía y ayer, mire lo que le pasó», contó el hombre, cuya identidad no ha trascendido.

Aseguró, asimismo, que tanto él como Rivas se cuidaban de los peligros en la calle, razón por la cual se sorprendió mucho cuando supo que había sido asesinada en su propia casa.

El viudo comentó que si bien la pareja no tenía hijos en común, la víctima era madre de tres que se encuentran fuera del país. Dos de ellos –un hombre y una mujer– viven en Chile y la menor, en Ecuador.

Únete a nuestro Canal en Telegram