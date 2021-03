«Nos cuidamos en la calle y la matan en su casa»

El señor Antonio Dos Santos, esposo de Deysi Rivas, no sale de su asombro y dolor ante el fallecimiento de su pareja. «No tengo palabras… siempre nos cuidamos en la calle y me la vienen a matar dentro de su propia casa», señala en un video que se difundió vía Twitter este sábado 20 de marzo.

En el video, transmitido por la cuenta de @oliverandresfz, del canal de noticias NTN24, el hombre comentaba que tanto él como su esposa siempre se cuidaban en la calle, mutuamente, hasta para cruzar las vías. Más aún porque sabían los riesgos que se corren en la parroquia El Paraíso, según indicó en el video.

El día anterior, 19 de marzo, su esposa, Deysi Rivas, de 55 años, falleció tras resultar herida en el abdomen por una bala de los tiroteos que se registraron en la tarde por seguidores de El Coqui, líder negativo de la banda que opera en el sector Cota 905. El proyectil la hirió en abdomen.

LEE TAMBIÉN Los enfrentamientos que se han generado en la Cota 905 durante el 2021

La señora alcanzó a salir del apartamento, ubicado en las residencias City Park, en la avenida Páez de El Paraíso, y solicitar auxilio de los vecinos, que le prestaron primeros auxilios y la llevaron al hospital Miguel Pérez Carreño. Sin embargo, Rivas falleció debido a que el proyectil le afectó gravemente el colon, el hígado y el páncreas.

Dos Santos relató a NTN24 que su esposa lo llamó dos veces para advertirle de la situación que se registró el viernes en la tarde en El Paraíso, y que se protegiera.

«Le dije, resguárdate, resguárdate… y mire. No sé si se asomó al balcón. Ahí están las marcas de los proyectiles. Uno le dio a ella. Siempre en la balaceras que había por allí, siempre se cuidaba. Siempre me cuidaba, me protegía. Nos cuidábamos uno al otro… y mira, me la vienen a matar dentro de su propia casa».

Redacción El PitazoVista_3

Redacción El PitazoVista_3