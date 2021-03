Perú | JNE le dio la razón a Urresti en su denuncia por plagio contra otros candidatos

Pacto Ético Electoral exhortó a candidatos a realizar una difusión veraz y coherente de sus propuestas y planes de gobierno.

El Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció a favor de la denuncia realizada por el candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien alertó al máximo ente electoral que su plan de gobierno venía siendo copiado por varios candidatos.

“Hace varios días atrás revelé que el plan de gobierno de Podemos Perú estaba siendo copiado descaradamente por varios candidatos, en particular por los candidatos Yonhy Lescano, de Acción Popular; y Daniel Salaverry, de Somos Perú. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral me ha pronunciado dado la razón”, anunció Urresti.

En efecto, el Oficio Nº 17-2021/THPEE-EEGG2021, suscrito por la secretaria técnica del Tribunal de Honor del JNE, María Alejandra Espino Layza, señala que, “la denuncia presentada por su partido, fue evaluada por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, en el marco de sus funciones y competencias, y acordaron emitir una Exhortación”.

En documento adjunto que lleva como título Exhortación N°5, el ente especializado en pleno dice: “el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral EXHORTA a todas las organizaciones políticas a que realicen una difusión veraz y coherente de sus propuestas y planes de gobierno, así como a que respeten las iniciativas y participaciones de las demás organizaciones políticas. Asimismo, EXHORTA a los ciudadanos a revisar minuciosamente los planes de gobierno de los partidos políticos como paso previo para poder ejercer un voto informado”.

En ese sentido, Urresti instó a los ciudadanos a revisar bien los planes de gobierno de cada partido y no votar por esos candidatos que hacen ofertas electorales no solo sin sustento técnico sino que ni aparecen en el documento que presentaron ante el JNE.

“A esos candidatos el JNE les está diciendo, elegantemente en ese documento: No sean copiones, No improvisen propuestas que no aparecen en sus planes de gobierno. Por eso pido a las personas a que este 11 de abril voten por mis propuestas que son coherentes y están en mi plan de gobierno. No somos improvisados”, refirió.

Precisó que el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano presentó como suya la propuesta de Podemos Perú de crear una universidad pública digital para que las personas puedan estudiar a la hora en que deseen, tal como ocurre ya en Inglaterra.

“La propuesta de crear una Universidad Pública Digital está plasmada en nuestro plan de gobierno. En el de Lescano, que apenas tiene 26 páginas, no aparece nada de eso, espero que los medios de comunicación lo revisen”, afirmó Urresti.

El exministro del Interior que hoy postula a la presidencia de la República recordó también que el jefe del plan de gobierno de Podemos Perú, Carlos Anderson, alertó en febrero que Daniel Salaverry (Somos Perú) propuso que los mayores de 18 años tengan RUC y que un porcentaje de todo el IGV que paguen por sus compras vaya para sus pensiones. “Eso también es plagio. Eso no aparece en el plan de gobierno de Somos Perú, en cambio sí está por escrito en nuestro plan”, concluyó.