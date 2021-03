Gobierno distribuye Carvativir, cierra gasolineras y restringe circulación en Sucre

Sucre.- La semana de cuarentena radical se inició este lunes, 22 de marzo, con la distribución de Carvativir, el cierre de gasolineras durante 14 días y con la restricción para el tránsito de vehículos en el estado Sucre. Adicionalmente, el gobernador, Edwin Rojas, informó que 140 personas tienen el coronavirus y 57 fallecieron.

Rojas ofreció este balance durante la transmisión de su programa La Voz de Sucre, transmitido este lunes. Precisó que este mes se han contabilizado siete decesos por el virus. El 21 de marzo afirmó en un programa de radio que cinco personas, entre ellas dos médicos, están recluidas con la enfermedad del coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá (Huapa) de Cumaná.

El mandatario indicó que las clases terminarán a distancia porque deben evitar que los niños se contagien. Por otra parte, dijo que “a petición de la gente regresó el Coronabús y el Convoy”. Con esto advirtió sobre posibles sanciones a quienes incumplan con la cuarentena y las medidas restrictivas.

Por su parte, el director de Fundasalud, Pablo Terán, detalló que llegaron 855 dosis de Carvativir, que son distribuidas en los centros de diagnósticos y serán administradas a pacientes positivos. Hasta ahora se han entregado dosis como estas en Caracas, Lara, Yaracuy y Cojedes.

Sobre las vacunas, señaló que todas están refrigeradas en el hospital de Cumaná y que ya están en la segunda fase de aplicación. “Hasta ahora ninguna de las personas que recibieron la vacuna tiene efectos adversos”, agregó durante su intervención en el programa La Voz de Sucre.

Prohíben circulación

En el municipio Bermúdez, el Gobierno municipal prohibió la circulación de personas a partir de las 3:00 pm; el transporte público circulará de jueves a sábado, desde las 6:00 am hasta las 2:00 pm; el mercado trabajará de jueves a sábado desde las 6:00 am hasta las 10:30 am, y solo abrirán los comercios de alimentos y medicinas.

«El Coronabús también estará en la calle a partir de las tres de la tarde. Insto a la población a respetar las medidas de bioseguridad», informó la alcaldesa, Nircia Villegas, en un mensaje institucional.

El estado Sucre sumó 16 casos de coronavirus el domingo 21 de marzo, y con esto se ubica como el estado número 10 con más contagios. Hasta la fecha se mantienen 140 casos activos, divididos en 58 hombres y 82 mujeres. Los casos activos, según el balance de la Comisión de Salud del gobierno de Nicolás Maduro, están en los municipios Sucre, con 106; Bermúdez, con 28; Arismendi, con 2; Montes, con 2; Cruz Salmerón Acosta, con 1, y Valdez, con 1.

Yesenia GarciaOriente

