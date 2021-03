LaMelo Ball sufre una horrorosa y grave fractura de muñeca

El escolta de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball, favorito para ganar el premio al Novato del Año de la NBA, se fracturó un hueso de la muñeca derecha, anunció el equipo el domingo.

Ball se lesionó la muñeca en la derrota de Charlotte por 125-98 ante Los Ángeles Clippers el sábado en la NBA. Ball se lesionó la muñeca en el segundo cuarto, pero continuó jugando mientras se favorecía la muñeca.

Charlotte guard LaMelo Ball — rookie of the year frontrunner — is expected to miss the rest of the season with a fracture to his right wrist, source tells ESPN. He’s seeking a second opinion to confirm the diagnosis.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2021