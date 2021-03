Lester Toledo asegura que “no es candidato nada”, tras vinculaciones de su candidatura en Maracaibo

El abogado, consultor político y activista venezolano Lester Toledo, aseguró este lunes que no es candidato “nada” y desmintió la supuesta reunión donde se habló de su candidatura en Maracaibo.

La periodista Maibort Petit indicó por medio de la red social Twitter lo siguiente: “Lester Toledo asegura que no es candidato nada y no hubo reunión anoche donde se habló de su candidatura en Maracaibo. No obstante, las fuentes del Zulia ratifican que el encuentro se sostuvo. Antes de publicar lo llamé, para consultar (anexo foto)”.

Junto a la publicación, la comunicadora adjunta un tuit de Toledo donde dice: “Saludos amiga. Ni soy candidato nada ni hubo ninguna “reunión anoche”. Respeto al periodismo crítico y objetivo pero en su caso, se está ganando con creces la fama de difundir puras Fake News. Lo peor es que se “equivocan” alegremente y después no tienen el tupé de rectificar”.

Eduardo Vale de VP dijo que Toledo podría participar en elecciones regionales



Petit compartió un hilo de tuits donde revela su fuente. “Dato: Ayer 21 de marzo a las 10:30 pm, Eduardo Vale de Voluntad Popular, quien es compadre del gobernador del Zulia (chavista), Omar Prieto, ‘hablado’ sobre el regreso de Lester Toledo a Maracaibo. La fuente dijo que entre lo planteado está que podría participar en las elecciones regionales”.

“De hecho, Vale declaró en el programa de radio ‘A 8 columnas’ del colega Rafael Galicia que su partido VP, ‘siempre ha querido ir a elecciones’ pero ‘pedimos garantías electorales para participar’. También dijo que Toledo y otros políticos en exilio podrían volver”, acotó.

Maibort Petit además agregó que una fuente cercana a la reunión de ayer en la noche, “asegura que se planteó que Toledo fuera candidato a la gobernación, por la (una) ‘oposición’.. Hay otros candidatos (supuestos) opositores a la gobernación. La división del voto opositor le garantiza el triunfo a Omar Prieto”.

“De hecho, Eduardo Vale dijo en el programa de Galicia que hoy en día ‘no hay garantías para las elecciones’. Refirió que el CNE ‘está amañado’”, concluye la reportera.

