Los cinco equipos que están interesados en Aaron Gordon

El ala-pívot de los Orlando Magic, Aaron Gordon, ha generado interés en muchos equipos de la NBA.

Ya que solo faltan día para cerrar el bloque de cambios, algunos equipos han tocado la puerta de los Magic para preguntar por Gordon, quien pidió a la gerencia que lo cambien de equipo.

Gordon será agente libre cuando culmine la temporada 2021-22 de la NBA, ahí será agente libre por primera vez en su carrera.

Aaron Gordon es uno de los jugadores con las mejores piernas de la NBA, esta es su quinta temporada en el mejor baloncesto del mundo, promediando 14.2 puntos, 6.8 rebotes y 4.7 asistencias por juego.

Entre los equipos que han mostrado interés están;

Aaron Gordon has formally requested a trade from the Orlando Magic, sources tell @sam_amick & me. A deep dive his trade market, the Celtics’ pursuit of John Collins & how Marcus Smart and Bogdan Bogdanovic could be involved.

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 22, 2021