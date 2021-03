Los siete jugadores que están persiguiendo los Warriors de Stephen Curry

Los Golden State Warriors tienen en la mira a unos siete jugadores que pueden ser cambiados en la NBA 2021.



Ya que solamente es cuestión de días para que los equipos de la NBA no puedan hacer más cambios entre ellos, los Warriors han estado mostrando interés en múltiples jugadores.

Aaqui los nombres:

Players the Warriors have been linked to ahead of the deadline:

▪️ Victor Oladipo (interest)

▪️ Otto Porter Jr (interest)

▪️ Bogdan Bogdanović (interest)

▪️ Aaron Gordon (interest)

▪️ Nemanja Bjelica (interest)

▪️ Cedi Osman (interest)

▪️ Kristaps Porzingis (offered by Dallas)

— r/Warriors (@GSWReddit) March 22, 2021