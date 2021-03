Niegan al periodista Darvinson Rojas ingreso al hospital del Poliedro pese a tener coronavirus

El periodista Darvinson Rojas informó este jueves que pese a que exámenes revelaron que es paciente positivo de coronavirus, autoridades del hospital del Poliedro de Caracas le negaron el ingreso alegando que era negativo según una prueba.

«Estoy en casa, con covid-19, bajo tratamiento, asesorado por una doctora. No me aceptaron el ingreso al Poliedro de Caracas porque la prueba salió negativa. Tomografía y rayos X demuestran lo contrario. La doctora que me atendió quiso ingresarme, pero otros se negaron», denunció en su Twitter.

Esto contradice la decisión de Nicolás Maduro de hospitalizar al «100% de los casos detectados» como lo pidió el martes.

«Mi llamado es a la protección. Nosotros tenemos que hospitalizar el 100% de los casos de coronavirus que se detecten. No puede haber ni agotamiento ni cansancio. Se lo digo a los CDI, hospitales centinelas, hoteles hospitalarios. Tenemos que buscar los contagios para atenderlos», apuntó el líder chavista.

Rojas, por su parte, reveló tal información tras lamentar que esta madrugada falleció su papá en el Poliedro a causa de la pandemia: «No puedo llorarlo como se debe, no puedo expresar el dolor como se debe, debo estar tranquilo porque tengo la enfermedad y no quiero dejar sola a mi mamá, que está ingresada en el poliedro», expresó.

Dicho hospital de campaña es presidido por el cantante Antonio «El Potro» Álvarez, designado por el mismo Nicolás Maduro y algo que causó polémica.

De acuerdo a José Manuel Olivares, al menos el 80% de las UCI del país están ocupadas por el incremento de contagios de coronavirus que, a su juicio, no responde a la cepa brasilera P.1.