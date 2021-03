Perú | Niños y jóvenes escalan lomas para obtener internet

Los padres de familia tuvieron que vender sus animales para comprar un celular para sus hijos, no obstante, los escolares aún tienen problemas para conectarse a internet.

Aprendo en Casa intenta ser un programa que llegue a todos los escolares del Perú. Sin embargo, lo que en realidad nos hizo ver esta modalidad, es la vivencia de miles de escolares peruanos que hacen imposibles para llegar a tener educación. Ellos vencen a diario diversos obstáculos en las zonas rurales de la región Lambayeque, para llegar a sus clases remotas. Estudiantes de la I.E. José Balta del caserío El Espinal, del distrito de Chóchope, tienen que escalar una agreste loma con tal de captar señal de internet.

Esto fue manifestado por la Gerencia Regional de Educación (GRED), quien, mediante su titular, Daniel Suárez Becerra, y la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lambayeque, Edith Soriano Araujo, hicieron una visita a este colegio en donde hallaron una realidad alarmante. Según se detalló, escolares de los niveles de inicial, primaria y secundaria de dicho plantel tienen que caminar por unos 10 minutos por una vía intransitable para luego arriesgarse trepando a una loma que les brinda altura para recibir la cobertura de internet en sus teléfonos móviles o tablets.

Lo preocupante de este escenario es que en dicho caserío existe la antena de una empresa de telefonía, la cual no estaría cumpliendo su labor. Los padres de familia tuvieron que vender sus animales para comprar un celular para sus hijos, no obstante, aún presentan problemas de conectividad. “(Los problemas de conectividad en la zona rural) no tan solo ocurre en Chóchope, sino en los distritos de Salas, Mórrope, Motupe y Olmos”, refirió la directora de la UGEL Lambayeque en declaraciones recogidas por la GRED.