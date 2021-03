VIDEO + Tiroteo en supermercado de Estados Unidos deja diez muertos

Varias personas, incluido un agente de policía, murieron este lunes en un tiroteo en un supermercado en la ciudad de Boulder (Colorado, Estados Unidos), según informaron las autoridades.

BREAKING: Boulder Police Chief Maris Herold says “10 fatalities at the scene,” including officer, after grocery store shooting. https://t.co/Wlv0hSDM8l pic.twitter.com/ScEWoUQtL4

La Policía no quiso detallar el número concreto de muertos, pero medios locales han informado de al menos seis.

Procession for fallen @boulderpolice officer at Table Mesa and Broadway in Boulder. We’ve learned a Boulder officer is among multiple people killed during a shooting at the King Soopers earlier today. @CBSDenver #BoulderColorado #firstresponders pic.twitter.com/kcxmDW09zC