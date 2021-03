Alcalde de Maneiro pide al Ejecutivo Nacional abrir la entidad al turismo con medidas de bioseguridad

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez pidió al Ejecutivo Nacional permitir la apertura de la entidad a los turistas con las todas medidas de bioseguridad.

Asimismo, destacó que se publicará el cronograma de jornadas en los diferentes sectores y e realizará un trabajo mancomunado entre Polimaneiro, Protección Civil Maneiro, Fospuca, Sedematri, Dirección de Municipal de Salud, entre otras, para promover conciencia en la ciudadanía.

De igual forma, indicó que estas jornadas se realizarán de la siguiente manera: 8.00 am a 12.00 m zonas residenciales, 2.00 pm a 6.00 pm zonas residenciales y comerciales y 6.00 pm a 10.00 pm zonas comerciales. Los baldeos de desinfección serán con agua no apta para el consumo humano.

Señaló que el 23 de marzo estarán presentes en la Aldonza Manrique, plaza de Los Robles el día 24, entrada de Pampatar hasta la iglesia del Cristo del Buen Viaje los días 25 y 26, La Caranta y cuatro esquinas de Pampatar el 27, Agua de Vaca el 28 y Los Cerritos el día 29.

“Culminados estos baldeos, estaremos abocados a las peticiones de los centros comerciales, supermercados y donde se requiera una de estas jornadas. También estaremos activos, con desinfecciones diarias, en las 35 unidades que conforman la Línea Nueva Cádiz y los 8 vehículos de la Línea Virgen del Pilar”, destacó Morel David.

Agregó que las unidades de transporte que no sea desinfectadas diariamente no saldrán a la calle a laborar, no se permitirán pasajeros de pie ni que suban a estos sin las medidas de bioseguridad.

En cuando a los comerciantes, mencionó se les llamará la atención a fin de que cumplan con las medidas de prevención del virus.

Exhortó a que sean denunciadas a través del contacto telefónico (0295) 262-3255, 267-1337 y (0424)889-1045 toda clase de aglomeraciones, espectáculos, fiestas o reuniones, a fin de frenar el avance del virus chino.

“Estaremos en la calle desplegados con el propósito de crear conciencia en la colectividad en el uso del tapaboca, entre otras, acatando las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno para que permita que Nueva Esparta, como destino turístico, pueda abrir con disponibilidad de las pruebas PCR como lo hace, por ejemplo, Cancún y Santo Domingo, que obviamente eliminan los espectáculos públicos y vida nocturna.

Con redacción de Porlavisión.