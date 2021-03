El pívot Andre Drummond aterrizó en los Angeles en la madrugada del martes en medio de negociaciones donde puede cambiar de equipo en la NBA.

Aunque todos señalan que Drummond va directo a los Lakers, los Clippers también persiguen un hombre grande como Andre Drummond desde hace varias temporadas en la NBA.

Lo más probable es que los Lakers compren el contrato de Andre Drummond y se hagan cargo del resto del contrato, dejando a los Cavaliers sin ese espacio, ya que, todavía no logran un comercio y la fecha límite de cambios se acerca.

Aquí el reporte:

“The Lakers have been involved in some talks for a guard…Their big play is if Andre Drummond gets bought out from the Cleveland Cavaliers.”

– via @WindhorstESPN, h/t @pickuphoop. pic.twitter.com/hEIQJVNcLJ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 21, 2021