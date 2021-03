calles, negocios y gasolineras repletas de usuarios

Monagas.- La cuarentena radical de 14 días se inició en el Oriente de Venezuela con afluencia de personas en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre. En el único estado donde la gente acató la medida fue en Monagas. Así lo constató el equipo de El Pitazo este 22 de marzo al hacer un recorrido por las principales zonas comerciales de los estados.

En Anzoátegui la gente salió como si se tratara de un lunes de semana flexible. En El Tigre, en las principales avenidas y calles del centro se observó movilización de personas que hacían compras de alimentos o que caminaban hacia sus trabajos porque el transporte público mermó. La circulación de vehículos también fue notoria en la ciudad.

En el centro de Maturín no hubo afluencia de personas. Pocos salieron de sus casas a comprar alimentos | Foto: cortesía Uriel Ascanio

Algunos negocios de ropa y zapaterías abrieron con la santamaría a medias, mientras que algunas tiendas parecían estar cerradas, pero daban paso si un cliente se acercaba. Igual situación se observó en el centro de Maturín, capital del estado Monagas. Allí abrieron los comercios que no son del sector priorizados, pero la gente decidió hacer caso y no salir de casa.

Quienes sí lo hicieron, portaron tapabocas y sólo entraron a las ventas de víveres y alimentos. El transporte público no funcionó, salvo los denominados “piratas”. Las autoridades civiles y militares instalaron alcabalas en las entradas de las parroquias para restringir el tránsito y en las dirigidas por el Ejército.

En Nueva Esparta también aplicaron medidas restrictivas similares y los uniformados salieron a la calle a pedirle a la gente que cumpliera la cuarentena. Por su parte, el Estado Mayor de Salud emitió un comunicado, la mañana de este 22 de marzo, en el que estableció que sólo abrirán los establecimientos asociados a la producción, distribución y comercialización de alimentos y medicamentos.

Estos sectores podrán trabajar en un horario comprendido entre las 7:00 am y las 6:00 pm; al igual que los centros dedicados a la atención médica. El Pitazo constató que aquellos establecimientos que no tienen permitido abrir, operaron a puerta cerrada controlando el ingreso de usuarios y bajo estrictas medidas de bioseguridad.

En la calle Juncal, en el centro de Carúpano, hubo cola de vehículos que colapsaron el paso vehicular | Foto: Yesenia García

En Sucre, el gobernador Edwin Rojas prohibió la venta de gasolina durante los 14 días. Sin embargo, los conductores hicieron cola en la estación de servicio Villa Olímpica de Cumaná. En El Tigre hubo colas de cuatro cuadras para surtir y en Maturín sólo funcionaron las estaciones premium.

En Carúpano, municipio Bermúdez, los vendedores informales y comercios no priorizados abrieron sus puertas, pero fueron cerrados pasada las 10:00 am por una comisión mixta de organismos de seguridad. «No sé cómo haré para venir a trabajar durante estas dos semanas porque el transporte público no trabajará hasta el jueves», contó Claret Rodríguez, empleada de una tienda donde se expenden alimentos y ropa.

Con redacción de Jesymar Añez Nava, Marinelid Marcano, Lisbeth Miquilena y Yesenia García

