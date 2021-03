Encuesta de Cecodap: frustración y poco dinero marcaron la cuarentena en familias venezolanas

Caracas.- Una encuesta realizada por Cecodap entre agosto y noviembre de 2020 a 583 personas, la mayoría radicadas en Venezuela, reveló que el aspecto económico es la principal dificultad que enfrenta la población durante la cuarentena por el coronavirus, seguida de la frustración y el limitado acceso a la salud.

La reducción de los ingresos económicos fue uno de los problemas a los que las familias venezolanas se enfrentaron durante la cuarentena radical. El cierre de empleos, oportunidades y lugares de trabajo se volvió un mal que obligó a las familias a reducir sus gastos, dice una nota publicada por la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia Pana).

Según los datos de la encuesta, 32% de las familias redujeron sus ingresos en 75%, mientras que para 21,4% de los participantes se redujo a la mitad. Además, 6% de los consultados confesaron perder el total de sus ingresos económicos durante la cuarentena en 2020.

El acceso a alimentos, atención medica y transporte fueron los principales problemas de las familias durante la cuarentena radical, seguidos de dificultades para acceder a suplementos nutricionales esenciales, educación, suministros médicos y dispositivos electrónicos. Un porcentaje menor de la población no pudo pagar a tiempo el alquiles.

En el ámbito emocional, según los datos revelados en la encuesta, 83% de los participantes registró sentimientos de frustración, tristeza o angustia, mientras que 62% de las personas consultadas aseguraron que se vio afectada su relación interpersonal con los miembros de su núcleo familiar durante el confinamiento.

En cuanto al acceso a la salud, solo 6% de los consultados fueron afectados por el COVID-19. Pese a que 94% de los encuestados no enfrentaron el brote de la pandemia de primera mano, 75% de ellos tuvieron conocidos contagiados. Cecodap preguntó si los niños de los participantes se habían enfermado durante 2020 y 18,6% de las respuestas señalan que sí mientras que 55,8% no estuvieron expuestos a ninguna patología.

De aquellos que padecieron alguna enfermedad, 14,4% reportó problemas para acceder a la atención médica especializada y solo 17,8% no tuvo inconvenientes. Asimismo, del 18,86% de los encuestados que tuvieron dificultades para acceder a medicamentos durante la cuarentena radical, 35% fue por la falta de médicos disponibles; 33% fue por no tener cómo movilizarse a los sitios; 18,18% no tenía dinero para pagarlos; y 17% no tenía seguro a la mano.

En la búsqueda de medicinas, a 17,27% informaron que el centro de salud al que iban estaba cerrado; a 4,54% de los encuestados una alcabala les impidió el acceso, y a otro 4% de los afectados no los dejaron acceder a los centros de salud.

Lee la nota completa aquí.

Redacción El PitazoGran Caracas

