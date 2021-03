Es un acto de pirateria que Tves transmita películas de Disney sin respetar derechos de autor

El periodista Arnaldo Espinoza, explicó este martes que es ilegal que Tves transmita películas de Disney sin pagar por los derechos de autor, como pasó en el caso de Soul y calificó a esto como «piratería».

«No realicé la denuncia, pero me encontré con la película en Tves como un montón de gente que también lo publicó en Twitter», aclaró en contacto con ND. «Esto es ilegal, sobre todo si no existe una compra de derechos, que no hay porque debe pasar un año para que la película esté en TVy Soul tiene menos de seis meses y no hay forma de que llegue a la TV tan temprano».

«La transmisión es ilegal, lo que debe hacer Tves es comprar los derechos a Disney como hace todo el mundo. Disney vende sus derechos y debe certificar la compra de derechos. Esto es piratería», reiteró.

Sobre cuál es el mecanismo para descargar el contenido de estas películas, Espinoza dijo que no lo sabe, «podría ser por Disney+, pero no tengo como asegurar que las bajan de uno u otro sitio».

Este 19 de marzo, usuarios de Twitter, denunciaron que Tves, presidido por Marlene de Andrade desde septiembre de 2020, transmitió Soul, película producida por Pixar Animation Studios y disponible en la plataforma de streaming Disney+. Criticaron que el canal de televisión nacional abierta transmitiera, sin tener los derechos, la película de Disney+ que se estrenó en diciembre de 2020.

Soul es una película de animación dirigida por Pete Docter, que narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de cumplir su sueño de convertirse en un reconocido intérprete de jazz. Debido a la pandemia de covid-19, no se estrenó en cines, sino directamente en la plataforma de Disney+.

Actualmente tiene tres nominaciones a los premios Oscar, que se celebrarán el 25 de abril: Mejor Película de Animación, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido.

En septiembre de 2020, Tves transmitió Frozen y Wonder de Nexflit.

Ley especial contra Delitos Informáticos

La Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, fue publicada en gaceta oficial N° 37.313, en fecha 30 de Octubre de 2001.

«La finalidad de este instrumento legal es la protección integral de los sistemas que empleen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. En cuanto a la aplicación espacial de la ley, el legislador consideró en el artículo 3, establecer la aplicación extraterritorial de la presente ley, para los delitos cometidos fuera del territorio siempre que se hubieren producido efectos del hecho punible», suscribe un artículo de Aldana y Abogados.