Gremio reporta falta de personal para atender a pacientes COVID-19 en El Tigre

El Tigre.– Para notificar la falta de personal médico y enfermero del hospital centinela Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, representantes del Colegio de Médicos de la zona sur de Anzoátegui se pronunciaron la mañana de este lunes, 22 de marzo, ante la gravedad que significa esta situación con el incremento de casos COVID-19 en el municipio y la entidad.

El secretario general del gremio médico, Fernando Guevara, declaró a los medios de comunicación que en el área COVID-19, donde hay 24 camas, 18 pacientes están hospitalizados y que de superarse la capacidad de atención, no habrá ni médicos ni enfermeras para atender a los enfermos.

Guevara, acompañado de sus colegas Eleazar Puerta y Gustavo Salazar, aseguró que de los 18 pacientes hospitalizados, unos presentan más complicaciones que otros y que solo en la mañana había un médico y dos enfermeras para prestarles atención. Ante el aumento de los casos, el hospital se ve en la necesidad de aumentar el número de camas, pero esto es algo que rechazan debido a la falta de personal.

LEE TAMBIÉN Personal del hospital de Margarita denuncia falta de materiales quirúrgicos y de limpieza

Fernando Guevara explicó que en los tres turnos solo hay un médico y dos enfermeras. En ocasiones queda solo el médico para atender a los pacientes, como ocurrió este domingo 21. El especialista precisó que las enfermeras no tienen motivación para trabajar, puesto que devengan un sueldo de 3 millones de bolívares. «Esta cantidad no les alcanza para comer y mucho menos para comprar un tratamiento contra el virus, que no solo los pone en riesgo a ellos, sino a sus familias», precisó la fuente.

¿Dónde están las vacunas?

Otra de las inquietudes de los médicos es la vacunación del personal de salud. Según Guevara, de 800 médicos y enfermeros, entre el sector público y privado, solo han vacunado a unos 150.

LEE TAMBIÉN Gobernadora del Táchira denuncia desvío de vacunas para personal del hospital centinela

«No pedimos exclusividad, sino que se cumpla la vacunación según los cánones que ha determinado la Organización Mundial de la Salud: vacunan al personal de salud y luego a las personas de la tercera edad», indicó.

El vocero del gremio de médicos puntualizó que la vacuna rusa llegó al hospital y la china llegó a otro sitio donde no saben cómo la aplican, a quién se la aplican y por qué se la aplican. El Pitazo quiso conocer la versión del director del hospital de El Tigre, Gilberto Borges, pero no fue posible contactarlo. Sin embargo, en declaraciones ofrecidas hace una semana dijo que la ampliación del área de COVID-19 sería a la sala de pediatría.

Con relación a la vacunación del personal de salud, el llamado «protector político» de El Tigre, Jesús Figuera, señaló a El Pitazo que están verificando la cantidad de profesionales de la salud que faltan por ser vacunados.

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente