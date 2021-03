Múltiples equipos preguntan sobre Talen Horton-Tucker a los Lakers

Múltiples equipos de la NBA han estado llamando a los Lakers preguntando si están dispuestos a cambiar al novato Talen Horton Tucker.

Los Lakers han estado en movimiento antes de la fecha límite de cambios, rumores dicen que han puesto a Montrel Harrel y Kentaviurs Cadwel-Pope en el bloque de cambios, sin embargo, donde sea que llaman les preguntando por Horton Tucker.

Lo que ha demostrado Talen Horton Tucker con apenas 20 años, con cada canasta, punto y robo que hace enamora más a sus pretendientes.

Entre los equipos interesados están los Denver Nuggets, Pelicans de New Orleans, Chicago Bulls y Raptors de Toronto.

Aquí los reportes;

“The piece that they have that they may be willing to move is Kentavious Caldwell-Pope. The piece that teams want is Talen Horton-Tucker, who’s a restricted free agent at the end of the year.”

– Brian Windhorst on the Lakers pic.twitter.com/s14MC0VApT

— Lakers Daily (@LakersDailyCom) March 23, 2021