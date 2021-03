Publican el trailer de la última temporada de ‘Supergirl’

No hay ciclo que no termine, ni plazo que no se cumpla y faltando sólo una semana para su estreno fue publicado el trailer de la última temporada de ‘Supergirl’.

En el final de la quinta temporada pudo verse cómo Kara Danvers y sus amigos trataban de detener una doble amenaza, tanto a Lex Luthor, interpretado por Jon Cryer, así como Leviathan.

Aunque esa lucha se vio interrumpida inesperadamente debido a que la pandemia del coronavirus paralizó la producción, y aunque todavía no ha terminado, parece que todo está listo para que Supergirl y Lex tengan un épico enfrentamiento.

El trailer de la última temporada de ‘Supergirl’ ha dejado entrever el capítulo final de la serie, que parece estar lleno de la misma acción, aventura y emoción que los fans esperan.

Ver a Benoist y al resto del elenco en sus últimos momentos en la serie seguramente será agridulce, pero al menos parece que Supergirl se va con estilo con un gran enfrentamiento contra Lex Luthor, quien ha decidido que es momento de terminar la tarea que el Anti-Monitor no pudo.

Teniendo en cuenta el tiempo que el villano ha sido una espina en el costado de Kara, sólo parece correcto que su última temporada en el centro de atención la enfrentará a Luthor una vez más en una batalla que amenaza la realidad de la Tierra

Fue en otoño del año pasado cuando se anunció que la serie terminará con la sexta temporada, la producción fue estrenada por primera vez en CBS antes de trasladarse a The CW.

La última temporada de la serie constará de 20 episodios y se estrenará el martes 30 de marzo por The CW, ocupando brevemente el horario de ‘Superman & Lois’, en el caso de Latinoamérica, hasta el momento se desconoce su fecha de estreno por Warner Channel.

Wipy