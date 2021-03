Revelan detalles del villano de ‘Sherlock Holmes 3’

A pesar de que sigue en misterio la tercera película del detective más famoso de la cultura pop, los detalles del largometraje no dejan de aparecer en Internet, ahora el más reciente es acerca del villano de ‘Sherlock Holmes 3′, el cual según reciente informes podría tratarse de un personaje nunca antes visto en la saga.

De acuerdo con el reportero Daniel Richtman, quien ha dado anteriores actualizaciones del proyecto, ha comenzado el casting para buscar al antagonista de la próxima aventura del detective y la descripción del papel se trata de “un capitán de la industria”, aunque no se explica más sobre este siguiente enemigo.

Otro punto a destacar sobre el villano de ‘Sherlock Holmes 3‘, es que será uno creado especialmente para el live-action y no estará basado en las novelas literarias como fue el caso de los anteriores antagonistas como el profesor Moriarty (Jared Harris) y Lord Blackwood (Mark Strong).

Lo que también fue informado es que la historia de esta tercera entrega se alejará de la urbe Londinense del siglo XIX para cruzar el océano y llegar a Estados Unidos para resolver un caso que aún no es revelado, pero se dice que será la misión más difícil del protagonista, habrá que averiguarlo.

Por último, se sabe que el director Guy Ritchie no será el encargado en esta ocasión y ahora tomará su lugar Dexter Fletcher (Rocket Man) y para los papeles principales regresarán Jude Law y Robert Downey Jr., en cuanto a la fecha de inicio de producción aún no es oficial y tampoco la de su estreno, pero IMDb menciona que sería a finales del 2021, pero no hay confirmación como tal..

Wipy