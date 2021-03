Vargas | Miembros de sectores priorizados deben portar salvoconducto para circular

La Guaira.- Los salvoconductos, carnets laborales o constancias de trabajo son la única garantía de movilidad interna en el estado Vargas, así como hacia Caracas, para tener acceso a la autopista Caracas – La Guaira, durante las semanas de cuarentena radical que se extenderán hasta el próximo domingo 4 de abril.

Así lo constató El Pitazo este martes 23 de marzo, en un recorrido realizado entre Catia La Mar y Maiquetía, así como hacia el acceso de la autopista que comunica al litoral central con la capital venezolana.

«La verdad es que lo de pedir salvoconducto se había relajado. Desde el año pasado no pedían nada para usar la autopista. Sin embargo, esta semana no ha sido así. Uno se cala la súper cola y pues te preguntan a dónde vas y por qué. En mi caso mostré el carnet del trabajo y me dejaron pasar. Pude observar que con el transporte de carga y con los autobuses están más estrictos, como cuando empezó la pandemia», contó a El Pitazo la varguense Katherine Díaz, quien labora en el área farmacéutica.

Entre las parroquias Catia La Mar y Macuto se contabilizan por lo menos ocho puntos de control. Dependiendo del horario, los conductores indican que algunos son «más intensos que otros». «Las alcabalas que están en la Cinta Costera, la del Terminal de La Guaira y la del distribuidor El Trébol han estado fuertes estos días de cuarentena radical. Te piden los papeles la policía y los revisan. A unos los rebotan y a otros los dejan pasar», refirió Alfredo Solórzano, trabajador del sector aduanal.

El Pitazo se dirigió a la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi – La Guaira) ubicada en el casco histórico de la entidad varguense. Allí se nos informó que solo se estaba expendiendo salvoconductos para movilizarse hacia Caracas.

«Aquí en La Guaira la orden en que solo se movilicen los sectores priorizados y si tienen carnet se les deja seguir. Para ir a Caracas deben pedir un salvoconducto, traer los papeles de la empresa y una carta explicando para qué debe ir a Caracas», contó uno de los efectivos castrenses que custodian la oficina de la Zodi – La Guaira, que no puede ser identificado por no estar autorizado para dar ningún tipo de declaración.

Nadeska NoriegaGran Caracas

